Tottenham 4 Aston Villa 1 MAÇ ÖZETİ

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Tottenham Hotspur, sahasında Aston Villa’yı ağırladı. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.,

Maçın Golleri ve Öne Çıkan Anlar

Aston Villa, maçın 32. dakikasında Morgan Rogers’ın golüyle öne geçti. Ancak Tottenham, ikinci yarıda oyunun hakimiyetini ele aldı ve geri dönüş yaptı.

Maçın 49. dakikasında Brennan Johnson’un golüyle eşitliği sağlayan Tottenham, 75 ve 79. dakikalarda Dominic Solanke’nin golleriyle farkı açtı. Mücadelenin son anlarında, 90+7. dakikada James Maddison sahneye çıkarak skoru belirledi: 4-1.

Sakatlıklar Tottenham’ı Zorluyor

Tottenham’ın savunma hattında önemli gelişmeler yaşandı. Arjantinli stoper Cristian Romero, maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamayan Romero, yedek kulübesinde bulunan malzemelere tepki göstererek sakatlığa olan tepkisini ortaya koydu. Ayrıca Tottenham’ın diğer savunma oyuncusu Micky van de Ven’in de sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyeceği açıklanmıştı.,

Romero’nun sakatlığı da göz önüne alındığında, Tottenham savunmada Kritik eksikliklerle karşı karşıya.

Heung Min-Son ve Richarlison’un Tepkisi

Tottenham’ın yıldız ismi Heung Min-Son, 56. dakikada oyundan alınmasının ardından teknik heyete tepki gösterdi. Son’un yerine oyuna giren Richarlison, performansıyla dikkat çekerken, maçı 3-1 yapan asisti yaptıktan sonra arka adalesinden sakatlık yaşadı. Bu sakatlık sonrası Richarlison da oyundan alınarak yerini Archie Gray’e bıraktı.

Tottenham ve Aston Villa’nın Avrupa Mesaisi

Bu galibiyetle Tottenham, Premier Lig’de puanını 16’ya yükseltirken Aston Villa, 18 puanda kaldı. Tottenham bir sonraki maçında UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’a konuk olacak. Öte yandan Aston Villa, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.