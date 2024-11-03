Ayrılık Çeşmesi Marmaray Son Dakika

Bugün Marmaray’da yaşanan bir intihar girişimi, özellikle Ayrılıkçeşmesi İstasyonu’nda seferlerin aksamasına neden oldu.

3 Kasım 2024 Pazar günü, saat 15.30 civarında meydana gelen bu üzücü olay, Marmaray’ın işleyişini etkiledi ve seferlerin gecikmeli olarak devam etmesine sebep oldu. Peki, Marmaray şu an çalışıyor mu ve seferler normale döndü mü?

Ayrılıkçeşmesi’nde İkinci İntihar Girişimi: Seferlerde Gecikme Yaşandı

Ayrılıkçeşmesi İstasyonu, bu yıl içinde ikinci kez benzer bir intihar girişimi ile gündeme geldi. Bir kişinin raylara atlayarak intihara teşebbüs etmesi, seferlerin durmasına ve ulaşımın aksamasına yol açtı. Yolcular arasında panik yaratan olay sonrası sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri hemen müdahale etti.

Marmaray Yetkililerinden Açıklama: Seferler Normale Döndü

Olayın ardından Marmaray yetkilileri, resmi X hesabı üzerinden seferlerin durumuna dair bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, “Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, seferlerimiz normale dönmüştür” ifadesi yer aldı. Bu açıklama, hattı kullanmak isteyen yolcular için rahatlatıcı bir bilgi oldu.

Güvenlik Önlemleri Artırılacak

Bu üzücü olay, Ayrılıkçeşmesi İstasyonu’nda güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik talepleri yeniden gündeme getirdi. İkinci kez aynı istasyonda yaşanan intihar vakası sonrası yetkililer, güvenlik önlemlerini sıkılaştıracaklarını ve gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Marmaray’da Seferler Hakkında Güncel Durum

Marmaray seferleri şu an için normal akışında devam ediyor. Yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde, Marmaray kullanıcıları, çift hattan işleyen trenlerle seyahatlerine devam edebiliyor.

Yolculuk planı yapanlar için güncel bilgi şu: Marmaray çalışıyor ve seferler normale dönmüş durumda.