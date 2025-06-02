Vietjet 2025 Büyüme Yol Haritasını Açıkladı

Vietjet, 2025 yılı için belirlediği büyüme planlarını açıkladı. Şirket, artan uçuş ağı, filo yatırımları ve global bağlantılarını güçlendirme hedefleriyle hem iç pazarda hem de uluslararası arenada önemli bir oyuncu olmayı sürdürecek.

Vietjet 2024 Performansıyla Büyümesini Kanıtladı

2024 yılında Vietjet, toplam 137.500 uçuş gerçekleştirerek 25,9 milyon yolcu taşıdı. Bu yolcular arasında 9 milyondan fazla uluslararası seyahat eden bulunuyor; bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 18 artış gösterdi. Bu rakamlar, Vietjet’in hem iç pazarda hem de dış hatlarda büyüyen operasyonlarının somut göstergesi oldu.

Uçuş Ağı Genişliyor: Yeni Rotalar Yolculara Daha Fazla Seçenek Sunuyor

Vietjet, 2024’te 20 yeni rotayı filosuna ekleyerek toplam 145 destinasyona ulaştı. Bu rotalar hem yurtiçi hem de uluslararası hatlarda genişledi. 2025 yılında ise Singapur-Phu Quoc arasında yeni bir uluslararası ve Da Nang-Nha Trang ile Hanoi-Tuy Hoa arasında iki yeni iç hat rotası açıldı. Bu gelişmeler, Vietjet’in seyahat seçeneklerini çeşitlendirerek farklı yolcu segmentlerine hizmet etme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Güçlü Finansal Sonuçlar ve Ekonomiye Katkı

Vietjet’in ana şirketi, 2024 yılında 71,73 trilyon VND gelir elde etti. Vergi öncesi kâr ise 1,74 trilyon VND’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin toplam varlıkları ise yıl sonu itibarıyla 99,3 trilyon VND olarak kaydedildi. Ayrıca, Vietjet 2024’te devlet bütçesine doğrudan ve dolaylı olarak 7,5 trilyon VND’den fazla vergi ve harç ödemesi yaptı. Bu rakamlar, şirketin hem finansal sağlamlığını hem de Vietnam ekonomisine olan katkısını gözler önüne seriyor.

Filo Yatırımları: Airbus A330neo ile Uzun Menzilli Uçuşlara Hazırlık

Vietjet, filosunu modernize etmek ve uzun menzilli uçuş kapasitesini artırmak amacıyla Airbus ile 20 adet A330neo geniş gövdeli uçak alımı için anlaşma imzaladı.

Böylece toplam geniş gövdeli uçak siparişi 40 adede ulaştı. Bu yeni uçaklar, özellikle uzun mesafeli hatlarda konfor ve yakıt verimliliği sağlayacak.

Vietnam – ABD Arasında Direkt Uçuşlar Başladı

2025 yılında Vietjet, Vietnam ile ABD arasında ilk direkt uçuşunu hizmete açtı. Bu hat, iki ülke arasındaki seyahat süresini kısaltarak hem turizm hem de ticaret alanında yeni fırsatlar yaratacak. Direkt uçuşlar, Vietnam’ın uluslararası turizmdeki cazibesini artırması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vietjet’in Genişleyen Ağı Seyahat Endüstrisini Etkiliyor

Artan uçuş sayısı ve yeni rotalar, Vietjet’in hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha rekabetçi hale gelmesini sağlıyor. Yeni filo yatırımlarıyla şirket, çevre dostu ve yakıt tasarruflu uçaklar ile yolculara daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu gelişmeler, bölgedeki diğer havayolu şirketlerini de hizmet kalitesini artırmaya ve fiyat rekabetine zorlayabilir.