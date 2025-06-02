Southwest Airlines Yeni Uçuş Politikalarıyla Gelirlerini Katlamaya Hazırlanıyor

Southwest Airlines, 29 Mayıs’ta düzenlenen Bernstein 41. Yıllık Stratejik Kararlar Konferansı’nda CEO Bob Jordan önderliğinde kapsamlı gelir artırma ve maliyet düşürme planlarını açıkladı. Havayolu, özellikle 2025’te 1,8 milyar dolar, 2026’da ise 4,3 milyar dolar ek faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) hedefliyor. Bu hedeflere temel ekonomi biletleri ve ekstra bacak mesafesi sunan yeni ürünler gibi yeniliklerle ulaşılması planlanıyor.

Havayolunun omurgasını oluşturan Boeing 737 ailesi uçakları, gelecekteki dönüşümün merkezinde yer alıyor.

Southwest Airlines Boeing 737 MAX Uçaklarına Büyük Güven

CEO Bob Jordan, Boeing 737 MAX uçaklarının hızlı ve etkin şekilde filosuna katılmasının başarının anahtarı olduğunu belirtti. Ancak Boeing’in yaşadığı teslimat gecikmeleri nedeniyle havayolunun büyüme hızı sınırlı kaldı. Jordan, Boeing ile yapılan büyük ve avantajlı fiyatlı uçak siparişlerine dikkat çekti. Teslimatlar yavaş ilerlese de, Southwest elindeki uçakları ya kendi operasyonlarında kullanacak ya da piyasa koşullarına göre kiralama veya satış seçeneklerini değerlendirecek.

Jordan, “Büyümemiz nispeten düşük. Tüm uçakları kendi kullanımımıza almazsak, piyasada değerlendiririz. Fiyatlarımız piyasa şartlarına kıyasla çok güçlü,” sözleriyle bu stratejiyi özetledi.

Southwest Airlines’ın 2025 ve 2026 İçin Planları

Havayolu CFO’su Tom Doxey’nin de katıldığı konferansta, Southwest’in kapsamlı gelir artırıcı ve maliyet azaltıcı tedbirleri masaya yatırıldı. Buna göre; temel ekonomi biletleri sunulacak, bagaj ücretlerinde yenilikler yapılacak ve uçuş kredisi politikaları güncellenecek.

Eylül ayına kadar, Southwest Airlines’da koltuk atama sistemi zorunlu hale gelecek ve ekstra bacak mesafesi sağlayan koltuklar satışa sunulacak. Operasyonel giderlerde ise 500 milyon dolar tasarruf hedefleniyor. Şu ana kadar 370 milyon dolarlık maliyet düşüşü gerçekleşti.

Jordan, “Gelir artırıcı tedbirlerle 800 milyon dolardan fazla kazanç sağladık. Bu, bagaj ücretleri ve sadakat programı düzenlemeleri gibi önlemlerden geliyor ve düşük risk taşıyor,” dedi.

Southwest Airlines, ABD’nin önemli düşük maliyetli havayolu olarak operasyonel başarısını sürdürürken, müşteri tercihleri hızla değişiyor. CEO Bob Jordan, noktadan noktaya uçuş modelinin ötesinde, bağlantılı uçuş ağını genişletmenin önemine vurgu yaptı.