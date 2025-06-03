American Airlines’ta 4 Saatlik Rezervasyon Krizi

American Airlines rezervasyon sistemi, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yaklaşık dört saat boyunca devre dışı kaldı. Şirketin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden uçuş araması yapmak veya rezervasyon oluşturmak mümkün olmadı. Kullanıcılar, “Sistemimizde bir sorun oluştu, lütfen birkaç dakika sonra tekrar deneyin” mesajıyla karşılaştı.

Sorun Sadece American Airlines’ı Vurdu

Kesinti yalnızca American Airlines ile sınırlı kaldı. Delta Air Lines, United Airlines ve Southwest Airlines gibi diğer büyük havayolu şirketlerinde herhangi bir arıza bildirilmedi. DownDetector verilerine göre, ilk kesinti şikayetleri saat 11:00’de (Doğu Yakası Saati) gelmeye başladı. Sosyal medya platformlarında yüzlerce kullanıcı, sistemlere erişemediklerini duyurdu.

Sadece yolcular değil, şirket çalışanları da erişim sorunuyla karşılaştı. American Airlines personeli, çalışan portallarına ulaşamadıklarını belirtti. Çağrı merkezlerine yönelen yoğunluk nedeniyle bekleme süreleri iki saati aştı.

Sistem Öğleden Sonra Düzelmeye Başladı

Saat 15:00’ten itibaren sistemin normale dönmeye başladığı gözlendi. DownDetector üzerindeki şikayet sayıları azaldı. Saat 15:30’da internet sitesi ve uygulama üzerinden uçuş arama ve rezervasyon işlemleri tekrar yapılabilir hale geldi. Sayfalar yavaş yüklense de, işlemler tamamlanabiliyordu.

Kesinti Nedeni: Tedarikçi Kaynaklı

American Airlines, yaşanan sorunla ilgili yaptığı açıklamada, kesintinin “tedarikçi kaynaklı” olduğunu belirtti. Şirket, ilgili firmayla birlikte çözüm için çalışıldığını ve yolculardan özür dilendiğini duyurdu.

“Sistemlerimizde bazı sorunlara neden olan tedarikçi kaynaklı bir problem yaşanıyor. Ekiplerimiz tedarikçi ile birlikte bu problemi çözmek için yoğun şekilde çalışıyor. Yaşanan aksaklık nedeniyle özür dileriz.”

— @AmericanAir, 2 Haziran 2025

CrowdStrike Krizi Yeniden Hatırlandı

Bu tür tedarikçi kaynaklı kesintiler, birçok yolcunun hafızasında geçen yılki büyük CrowdStrike krizini canlandırdı. Temmuz 2024’te yaşanan olayda, milyonlarca Windows cihazı çökmüş, ABD’de havayolu operasyonları felç olmuştu. O dönemde Delta Air Lines sadece beş gün içinde yaklaşık 7 bin uçuş iptal etmişti.

American Airlines Hakkında

1926 yılında kurulan American Airlines, ABD’nin en büyük ve köklü havayolu şirketlerinden biridir. Charlotte Douglas, Chicago O’Hare, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York JFK ve LaGuardia, Philadelphia ve Phoenix Sky Harbor havalimanlarında operasyon merkezleri bulunmaktadır.