United Airlines’ın San Francisco Kalkışında Yakın Çarpışma Tehlikesi

Mayıs ayı başlarında San Francisco semalarında iki United Airlines uçuşu tehlikeli bir yakınlaşma yaşadı. 13 Mayıs Salı günü gerçekleşen olayda, Dallas yönüne giden Airbus A320 modeli bir United Airlines uçağı, kalkış sonrası yanlış rota izleyerek aynı anda Fresno’ya gitmekte olan SkyWest Canadair CRJ-200 uçağının uçuş yoluna girdi.

Otomatik Bağımlı Gözetim Yayını (ADS-B) verilerine göre, uçaklar arası dikey mesafe yaklaşık 300 feet (yaklaşık 91 metre) olarak ölçüldü.

San Francisco’dan Aynı Anda Kalkış Yapan İki Uçak

SkyWest tarafından United Express markası altında işletilen Canadair CRJ-200, San Francisco Uluslararası Havalimanı (SFO) pist 01L’den kalkış yaparak Fresno Yosemite Uluslararası Havalimanı (FAT) yönüne gitmekteydi.

Uçuş UA-5273 koduyla yaklaşık 70 dakikalık bir rota izliyordu. Aynı zamanda, United Airlines’ın ana filosuna ait Airbus A320-232 tipi uçak UA-1152 koduyla Dallas/Fort Worth (DFW) uçuşu için pist 01R’den kalkış izni almıştı.

Yanlış Rota ve Hava Trafik Kontrolü Müdahalesi

United A320 uçağı, TRUKN 2 standart kalkış prosedürünü kullanmak üzere hazırlanmıştı ancak uçak kalkışta yanlışlıkla pist 28R için ayarlanmış rota komutunu takip etti. Bu rota, 284 derece yönünde ilerleyerek SkyWest uçağının rotasına girmesine neden oldu.

Hava trafik kontrolörleri durumu fark ederek United jetine acil şekilde 280 dereceye dönüş yapmasını bildirdi. Bu müdahale sayesinde iki uçak arasında güvenli mesafe sağlanarak yolculuklarına sorunsuz devam ettiler.

Uçakların Teknik ve Operasyonel Detayları

Dallas uçuşunu gerçekleştiren United Airbus A320 (kayıt numarası N4901U), 19.4 yaşında ve 2006 yılında Çinli China Southern Airlines’a teslim edilmişti. Uçak, iki sınıflı düzenlemede 12 business ve 138 ekonomi koltuğu ile hizmet veriyor.

SkyWest’in CRJ-200 tipi uçağı ise (kayıt N246PS), 21 yaşında ve tüm ekonomi sınıfı olarak 50 yolcu kapasiteli. Kanada Mirabel’de üretilen bu uçak, daha önce PSA Airlines’da hizmet vermiş, 2019’dan beri SkyWest filosunda yer alıyor.

Pilot Hataları ve İlk Kalkış Deneyimi

Olayda United uçağının ilk subayının San Francisco havalimanından ilk kez kalkış yaptığı, kalkıştan hemen sonra 500 feet civarında otomatik uçuş sisteminin sol dönüş sinyali verdiği belirtildi. Kaptan pilot bu yönlendirmeye itiraz ederek yeni bir rota girdi. Ancak bu gecikme iki uçağın tehlikeli şekilde yaklaşmasına yol açtı.

United Airlines ve SkyWest uçakları arasındaki bu yakın çarpışma tehlikesi, hava trafik kontrolünün hızlı müdahalesiyle büyümeden önlendi. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.