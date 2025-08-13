AJet’ten Powerbank Kararı: Uçuş Sırasında Kullanımı Yasaklandı

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) tavsiye kararı doğrultusunda uçuş güvenliği kapsamında önemli bir düzenlemeye gitti. Alınan yeni karar ile taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçak içinde kullanılması yasaklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100 watt/saate kadar lityum bataryaya sahip taşınabilir şarj cihazları, elektronik sigaralar ve yedek bataryalar artık yalnızca kabin bagajında taşınabilecek. Ancak bu cihazların uçuş sırasında çalıştırılması veya kullanılması yasak olacak.

Yüksek Kapasiteli Bataryalara Ek İzin Şartı

AJet’in aldığı yeni karara göre, 100 ile 160 watt/saat kapasite aralığında bulunan lityum bataryalar için yolcuların önceden hava yolu şirketinden izin alması gerekecek. 160 watt/saat üzerindeki bataryalar ise yolcu bagajında taşınamayacak. Ancak belirli güvenlik koşullarının sağlanması halinde kargo olarak taşınabilecek.

Bu karar, özellikle yüksek kapasiteli bataryaların oluşturabileceği risklerin önlenmesi amacıyla alındı. Lityum bataryalar, hasar gördüğünde veya kısa devre yaptığında yangın riski oluşturabiliyor. Bu durum, uçuş güvenliği açısından ciddi tehlikeler barındırıyor.

SHGM’nin tavsiyesinin ardından AJet, yolcu güvenliğini en üst seviyede tutmak için bu uygulamayı derhal yürürlüğe aldı. Düzenleme, tüm iç hat ve dış hat seferlerinde geçerli olacak.

İstanbul Havalimanı’ndaki Olay Karara Zemin Hazırladı

Bu yasak kararının arka planında, geçtiğimiz haftalarda yaşanan dikkat çekici bir olay yer alıyor. 29 Temmuz’da İstanbul-Seul seferini yapan Asiana Havayollarına ait bir uçakta, bir yolcunun powerbank cihazı koltuk arasına düştü. Cihaz çıkarılamayınca uçak, Kazakistan hava sahasındayken geri dönmek zorunda kaldı.

Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada taşınabilir şarj cihazlarının oluşturabileceği risklere dikkat çekti. Bakan, SHGM aracılığıyla hava yolu şirketlerine uçuş sırasında bu cihazların kullanılmaması yönünde tavsiyede bulundu.

AJet’in aldığı bu kararın, benzer durumların tekrar yaşanmasını önlemeyi hedeflediği belirtiliyor. Ayrıca düzenleme, uluslararası havacılık güvenlik standartları ile uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hava yolu yetkilileri, yolcuların yeni kurallara uyması için sefer öncesinde bilgilendirme yapılacağını, kabin ekibinin de bu konuda kontrolleri sıkılaştıracağını bildirdi. Böylece hem yolcuların hem de uçuş ekibinin güvenliği sağlanmış olacak.