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Genel

Spirit Airlines İflasın Eşiğinde: ABD’nin En Ucuz Uçak Bileti Satan Şirketi Zor Durumda

Kerim Güler
7 Ekim 20240

ABD’nin en ucuz uçak biletlerini sunan büyük havayolu şirketi Spirit Airlines, ciddi mali zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Ekonomik sıkıntıların giderek derinleşmesiyle birlikte şirketin iflasın eşiğinde olduğu belirtiliyor. Spirit Airlines yetkilileri ise bu durumu düzeltmek için çeşitli stratejiler geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Mali Zorluklar Baş Gösterdi

Son dönemde önemli bir müşteri kaybı yaşayan Spirit Airlines, mali sıkıntılarla boğuşuyor. Şirketin ekonomik durumunun kötüye gitmesi, hisselerinin borsada dibe vurmasına neden oldu.

Wall Street kaynaklı haberlere göre, şirketin 21 Ekim’e kadar tahvil sahiplerine 1.1 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor. Şirket, olası bir iflası önlemek için tahvil sahipleriyle görüşmelere başlamayı planlıyor.

İflas İddiaları ve Hisselerde Düşüş

İflas söylentilerinin yayılmasıyla birlikte Spirit Airlines’ın borsadaki hisseleri hızla değer kaybetti. Şirketin mali durumunu düzeltme konusunda atacağı adımlar ve tahvil sahipleri ile yapılacak görüşmeler, havayolu şirketinin geleceğini belirleyecek.

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