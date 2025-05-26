Vietjet, Airbus’tan 20 Yeni A330-900 Siparişi Verdi

Vietnam merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Vietjet, Airbus ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında 20 adet A330-900 tipi geniş gövdeli uçak siparişi verdi. Bu siparişle birlikte, şirketin toplam A330-900 siparişi 40’a yükseldi.

Sipariş Resmi Törenle Duyuruldu

Vietjet’in yeni siparişi, 26 Mayıs 2025 tarihinde Hanoi’de düzenlenen törenle duyuruldu. Anlaşma, Vietjet Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Thi Phuong Thao ile Airbus International Başkanı Wouter van Wersch tarafından imzalandı. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong da katıldı.

İlk olarak Şubat 2024’te 20 adet A330-900 için mutabakat zaptı (MoU) imzalayan Vietjet, bu siparişi Temmuz 2024’teki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda kesinleştirmişti. Yeni 20 uçaklık siparişle birlikte, havayolu filosuna önemli bir genişleme daha ekliyor.

Avrupa’ya Uçuşların Önünü Açacak

Airbus tarafından yapılan açıklamada, Vietjet’in verdiği uzun vadeli siparişin Asya-Pasifik bölgesindeki yüksek kapasiteli hatlara olan uçuşlarını artırmasının yanı sıra, Avrupa’ya yeni hatlar açma potansiyelini de beraberinde getirdiği belirtildi. Airbus Ticari Uçak Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Benoît de Saint-Exupéry, Vietjet’in dünyanın en hızlı büyüyen havayollarından biri olduğunu vurgulayarak A330neo’nun bu büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.

Vietjet Yönetim Kurulu Başkanı Thao ise, Airbus’ın modern uçaklarının şirketin küresel ağ genişlemesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Mevcut A330 Ağı ve Yeni Hedefler

Halihazırda filosunda 7 adet A330-300 bulunan Vietjet, bu uçakları Asya-Pasifik bölgesindeki birçok hatta kullanıyor. Cirium’un verilerine göre Mayıs 2025’te Vietnam’dan haftalık 74 A330-300 kalkışı planlandı. Bu uçuşlar arasında Cam Ranh – Hanoi ve Da Nang – Ho Chi Minh gibi iç hatların yanı sıra, Delhi, Melbourne, Sydney, Mumbai ve Brisbane gibi uluslararası destinasyonlar da yer alıyor.

Yeni A330-900’lerin teslimatıyla birlikte Vietjet’in uçuş ağını daha da genişletmesi ve Avrupa’ya doğrudan uçuşlara başlaması bekleniyor.

Toplam Siparişler ve Mevcut Filo

Vietjet’in Airbus’a verdiği toplam sipariş sayısı bu son gelişmeyle birlikte 136’ya ulaştı. Bu sayıya 96 adet A320neo ailesi ve 40 adet A330-900 dahil. Öte yandan şirketin filosunda 29 adet A320ceo, 42 adet A321ceo, 36 adet A321neo ve 7 adet A330-300 bulunuyor. Ayrıca şirket, Çin merkezli Chengdu Airlines’tan 2 adet COMAC C909 uçağı da wet lease yöntemiyle kiraladı.

Bunlara ek olarak Vietjet’in Boeing ile yaptığı anlaşma kapsamında 200 adet 737 MAX 8 siparişi bulunuyor. Bu siparişin 100’ü yüksek kapasiteli 737 MAX 8-200 versiyonunu kapsıyor.

Mali Gelişmeler ve Yasal Süreç

Vietjet, son dönemde İngiltere merkezli özel yatırım firması FitzWalter Capital ile yaşadığı hukuki süreçle de gündeme geldi. İngiltere mahkemeleri, Vietjet’in 181,5 milyon dolarlık borcunu ödemesine hükmetti. Bloomberg’e göre, şirket bu kararın faaliyetlerini sürdürebilmesini tehlikeye atabileceğini ifade etti. 31 Aralık 2024 itibarıyla açıklanan finansal raporlarda, Vietjet’in 4,5 trilyon Vietnam dongu (yaklaşık 175,8 milyon dolar) nakit ve nakit benzeri varlığı bulunuyor.

Vietjet’in Airbus’tan aldığı yeni 20 adetlik A330-900 siparişi, şirketin uluslararası genişleme stratejisinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu genişleme, Asya-Pasifik bölgesindeki kapasitenin artırılmasının yanı sıra Avrupa gibi yeni pazarlara açılmanın da önünü açıyor. Sipariş, aynı zamanda Vietnam ve Fransa arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine de katkı sağlıyor.