Seyir halindeydi, otoyola çakıldı! Korkunç uçak kazası

İtalya’nın kuzeyinde yaşanan kazada küçük bir uçak otoyola düştü. Trafiğin yoğun olduğu A21 otoyolunda meydana gelen olayda uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti, yolda ilerleyen araçlardaki iki sürücü ise yaralandı.

İtalya’nın Lombardiya bölgesine bağlı Brescia ilinde meydana gelen uçak kazası ülkede gündemin ilk sıralarına yerleşti. Öğle saatlerinde, henüz nedeni belirlenemeyen bir arıza sonucu küçük bir uçak A21 otoyolu üzerinde seyreden araçların arasına düştü.

Uçağın çakılmasıyla birlikte araçlar arasında kısa süreli panik yaşanırken, uçak çarpmanın ardından alev aldı.

Kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde uçağın kontrolden çıkarak hızla otoyola doğru alçaldığı ve ardından büyük bir gürültüyle yere çakıldığı görülüyor. Kazanın yaşandığı noktaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoyol ise her iki yönde trafiğe kapatıldı.

Uçakta bulunan 2 kişi olay yerinde öldü

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçlarda bulunan iki sürücü ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik ekipleri, kaza alanını çevreleyerek ikinci bir risk oluşmaması için önlem aldı. Uçakta çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, kazanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

İtalyan havacılık otoritesi ve kaza araştırma birimleri, uçağın kalkış yaptığı pist, hava şartları ve teknik arızaları içeren detayları araştırıyor. Ayrıca kazadan hemen önce pilotun kuleyle yaptığı son telsiz görüşmeleri de kayıt altına alındı.

Otoyol trafiğe kapatıldı, soruşturma sürüyor

Kazanın ardından A21 otoyolu, hem güvenlik gerekçesiyle hem de enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, otoyolun kısa süre içinde tekrar açılmasının planlandığı, ancak soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

İtalya’da daha önce de benzer küçük uçak kazaları yaşanmış, ancak otoyola düşme vakaları oldukça nadir görülmüştü. Olayın ardından bölgedeki uçuş güvenliği tedbirlerinin yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor.