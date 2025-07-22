Yanlış motoru kapattılar! 179 kişinin ölümüne sebep oldu

Güney Kore merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Jeju Air’e ait uçağın Aralık 2024’te yaşadığı kazayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Muan Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmak isteyen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, pilotun kuş çarpmasının ardından yanlış motoru devre dışı bıraktığı belirlendi. Kazada 181 yolcudan yalnızca ikisi sağ kurtulmuştu.

Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kaza Araştırma Kurulu (ARAIB), hafta sonu kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle yaptığı özel toplantıda ara raporu paylaştı.

Raporda, kazaya neden olan temel etkenin pilotaj hatası olduğu vurgulandı. Bu açıklama, hem mağdur yakınlarından hem de pilot sendikasından ciddi tepkilere neden oldu.

Doğru motor çalışıyordu, yanlış olan devre dışı bırakıldı

Kazaya ilişkin ilk incelemelerde uçağın her iki motorunun da kuş sürüsüyle temas ettiği ve çift motor arızası yaşandığı belirtilmişti. Ancak son rapor, bu tespiti güncelledi. Yapılan teknik analizlerde yalnızca sağ motorun ciddi hasar aldığı, sol motorun ise çalışır durumda olduğu tespit edildi.

Fransa’da detaylı incelenen motor verilerine göre, sol motorun elektronik sistemleri ve mekanik aksamında hiçbir arızaya rastlanmadı. Ancak kaza anında kokpit ses kayıtlarında kaptan pilotun “motor 2’yi (sağ motor) kapatın” talimatı verdiği, ancak yardımcı pilotun yanlışlıkla sol motoru kapattığı tespit edildi. Üstelik sol motorun yangın söndürme sistemi de devreye alındı ve motor kalıcı olarak devre dışı bırakıldı.

Bu hata, uçağın tamamen motor gücünü kaybetmesine ve tüm elektrik sistemlerinin çökmesine neden oldu. Son dakikalarda kara kutular dahil olmak üzere birçok hayati sistem çalışamaz hale geldi. Uçak, iniş takımını açamadan piste yüksek hızla indi ve pist dışındaki beton yapıya çarparak alev aldı.

İniş prosedürü dışı manevralar inceleniyor

Kaza sonrası yapılan analizlerde uçuş ekibinin acil durum prosedürlerine uygun hareket etmediği de belirlendi. Kuş çarpmasının ardından pilotların standart iniş yaklaşması yerine, tırmanışa geçip sıra dışı manevralar yaptığı tespit edildi. Araştırmacılar, bu kararların kazanın şiddetini artırmış olabileceğini değerlendiriyor.

Uçak, Bangkok’tan Güney Kore’nin Muan kentine 29 Aralık 2024 tarihinde sefer yaparken acil iniş çağrısı yapmıştı. Tüm motorlarını kaybeden uçak, iniş takımları kapalı şekilde yere temas etmiş ve pist dışındaki beton engel ile çarpışmıştı. Kazada 179 kişi yaşamını yitirmişti.

Jeju Air pilot sendikası ise yayınlanan ara rapora tepki göstererek kaptan pilotun “kasıtlı olarak” hedef alındığını ve olayın yapısal yönlerinin göz ardı edildiğini savundu. Ayrıca pist kenarında beton bir yapının bulunması da ayrı bir tartışma konusu haline geldi.

Kazanın nihai raporunun 2026 başlarında tamamlanması bekleniyor.