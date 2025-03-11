Almanya’da Havalimanlarında Grev Sona Erdi: Uçuşlar Yeniden Başladı

Almanya’da havacılık sektörünü felç eden 24 saatlik uyarı grevi sona erdi ve havalimanlarında uçuş operasyonları yeniden başladı. Grev nedeniyle binlerce uçuş iptal edilirken, yüz binlerce yolcu mağdur oldu. Peki, grev neden yapıldı? Yolcuları hangi gelişmeler bekliyor? İşte detaylar…

Almanya’daki Havalimanı Grevi Sonlandı

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile işverenler arasındaki maaş anlaşmazlığı nedeniyle 11 Mart 2025’te Almanya genelinde 13 havalimanında 24 saatlik uyarı grevi gerçekleştirildi. Bu grev, özellikle Frankfurt ve Münih gibi ülkenin en işlek havalimanlarını etkileyerek hava trafiğini neredeyse tamamen durma noktasına getirdi.

Alman Havalimanları Birliği’ne (ADV) göre grev süresince 3.500’den fazla uçuş iptal edildi ve yaklaşık 560 bin yolcu mağdur oldu. Özellikle iş seyahati yapanlar ve transit yolcular büyük sıkıntılar yaşadı.

Grev sona erdikten sonra Frankfurt Havalimanı saat 05:00’te, Berlin Havalimanı ise 05:30’da uçuş operasyonlarını yeniden başlattı. Ancak, uçuş programlarının tamamen normale dönmesinin birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

Ver.di Sendikasının Talepleri Nelerdi?

Ver.di sendikası, havalimanlarında çalışan yer hizmetleri personeli ve kamu sektörü çalışanları için daha iyi çalışma koşulları ve ücret artışı talep ediyordu. Sendikanın talepleri şunlardı:

Yüzde 8 oranında maaş artışı

Aylık en az 350 avro (13.936 TL) ek ödenek

Üç gün ilave yıllık izin hakkı

Sendika, çalışanların artan yaşam maliyetleri karşısında zor durumda olduğunu savunarak taleplerinin makul olduğunu belirtti. Ancak işverenler, artan faiz oranları ve yüksek borçluluk nedeniyle bu taleplerin belediyeler ve federal hükümet için yıllık yaklaşık 15 milyar avro ek maliyet oluşturacağını ileri sürerek anlaşmaya yanaşmadı.

Grevin Etkileri ve Uçuşlara Yansıması

Grev nedeniyle Frankfurt, Münih, Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarında uçuşlar tamamen durma noktasına geldi. Ayrıca, Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarında da güvenlik personelinin greve katılması nedeniyle ciddi aksaklıklar yaşandı.

Peki, grev sona erdi ancak havalimanlarında durum nasıl?

Havayolları, iptal edilen uçuşlar nedeniyle yolculara telafi seçenekleri sunmaya başladı.

Özellikle Frankfurt ve Münih havalimanlarında uçuş programlarının normale dönmesi birkaç günü bulabilir.

Yoğunluk nedeniyle check-in ve bagaj işlemlerinde gecikmeler yaşanabilir.

Yolcuların, uçuşlarının güncellenen saatlerini havayollarının resmi web siteleri veya mobil uygulamalarından kontrol etmeleri öneriliyor.

Almanya’da Yeni Grevler Kapıda mı?

Ver.di sendikası, taleplerinin karşılanmaması halinde yeniden greve gitme sinyali verdi. Eğer işverenlerle anlaşma sağlanamazsa, ilerleyen günlerde daha uzun süreli grevlerin yaşanması olası. Bu durum, hem havayolu şirketleri hem de yolcular için yeni aksaklıklar anlamına gelebilir.

Almanya’da sendikalar, haklarını savunmak için sık sık grev kararı alıyor. Geçmişte benzer grevler genellikle birkaç aşamada gerçekleşmiş ve nihayetinde işverenlerle uzlaşmayla sonuçlanmıştı. Bu kez de benzer bir süreç yaşanabilir mi? Bekleyip göreceğiz.

Yolcular Ne Yapmalı?

Grev sona ermiş olsa da, uçuş programlarının tamamen düzelmesi zaman alacak. Almanya’dan uçacak veya transit geçiş yapacak yolcular için şu öneriler önem taşıyor:

✔ Uçuş bilgilerinizi havayolunuzun resmi web sitesinden veya mobil uygulamasından kontrol edin.

✔ Havalimanına erken giderek olası yoğunlukları göz önünde bulundurun.

✔ Gelecekteki olası grevler için esnek bilet seçeneklerini değerlendirin.

Almanya’da havalimanı çalışanlarının taleplerinin nasıl karşılanacağı, gelecekte benzer grevlerin yaşanıp yaşanmayacağı konusunda belirleyici olacak. Yolcuların bu tür aksaklıklardan etkilenmemesi için yetkililerin bir an önce çözüm üretmesi bekleniyor.

👉 Sizce sendikanın talepleri makul mü? Almanya’da daha fazla grev yaşanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!