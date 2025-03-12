Leonardo ve Baykar Ortaklığı: 600 Milyon Euroluk Dev Anlaşma

İtalyan savunma ve teknoloji devi Leonardo, Türk savunma sanayisinin lider firmalarından Baykar ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında insansız hava araçlarına (İHA) gelişmiş sensörler ve elektronik sistemler entegre etmeyi planlıyor. Leonardo CEO’su Roberto Cingolani’nin yaptığı açıklamaya göre, bu iş birliği 2029 yılına kadar şirketin gelirlerine 600 milyon euro (yaklaşık 650 milyon dolar) katkı sağlayacak.

Bu anlaşma kapsamında Baykar İHA’ları, Britestorm karıştırıcı, Gabbiano radarı ve Skyward kızılötesi arama ve takip sistemi gibi son teknoloji sistemlerle donatılacak. Bu gelişme, Baykar’ın insansız hava araçlarını daha güçlü ve rekabetçi hale getirirken, Leonardo’ya da küresel pazarda önemli bir avantaj kazandıracak.

Leonardo’nun Büyüme Stratejisi: 2029’a Kadar 30 Milyar Euro Hedefi

Leonardo, Baykar ile yaptığı bu anlaşmayı, 2025-2029 sanayi planının kritik bir parçası olarak görüyor. Şirketin mevcut 17,8 milyar euro (19,3 milyar dolar) seviyesindeki gelirini, 2029 yılına kadar 30 milyar euroya (32,5 milyar dolar) çıkarmayı hedeflediği belirtildi. Bu büyüme, yeni ortaklıklar, organik büyüme ve Avrupa’daki artan savunma harcamalarına dayanıyor.

Avrupa Birliği’nin savunma harcamalarını teşvik eden politikalarının da Leonardo’nun gelir artışında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Cingolani, İtalya’nın yıllık sipariş miktarının 2-3 milyar euro artacağını, Avrupa genelinde ise ek 2-3 milyar euroluk bir sipariş potansiyeli olduğunu belirtti.

Toplamda 6 milyar euro (6,5 milyar dolar) seviyesindeki ek siparişler, Leonardo’nun gelirlerini 2029 yılına kadar 24 milyar euroya (26 milyar dolar) taşıyacak.

Almanya ile Ortaklık: Rheinmetall ile Yeni Nesil Tank Üretimi

Leonardo’nun büyüme stratejisinin önemli ayaklarından biri de Almanya’nın Rheinmetall firmasıyla yeni nesil tank ve zırhlı araç üretimi üzerine yaptığı iş birliği. 1 milyar euro (1,1 milyar dolar) değerindeki bu proje, İtalyan ordusu için modern zırhlı araçlar üretmeyi amaçlıyor.

Yeni ortaklığın yönetim kadrosunda Leonardo’nun eski insansız sistemler başkanı Laurent Sissman CEO olarak, Rheinmetall’den David Hoeder ise başkan olarak görev yapacak.

40 Milyar Euroluk Altıncı Nesil Savaş Uçağı Projesi

Leonardo, İngiltere, Japonya ve İtalya’nın ortak yürüttüğü GCAP (Altıncı Nesil Savaş Uçağı Programı) için 2035 yılına kadar 40 milyar euro (43,4 milyar dolar) yatırım yapılmasını bekliyor. Program kapsamında 2035 sonrası 300 savaş uçağı teslim edilecek.

Bu proje, Leonardo’nun küresel çapta daha güçlü bir oyuncu haline gelmesini sağlayacak ve savunma sanayisinde büyük bir dönüşüme öncülük edecek. Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, Suudi Arabistan’ın bu projeye katılımını desteklediğini belirtti. Suudi yetkililerin geçtiğimiz ay Leonardo tesislerini ziyaret etmesi, bu ülkenin ortaklığa dahil olabileceği yönünde spekülasyonları artırdı.

Uzayda Büyük Adım: 38 Yeni Uydu Fırlatılacak

Savunma sanayisinin yanı sıra uzay teknolojilerine de büyük yatırımlar yapan Leonardo, 2027-2028 yıllarında toplam 38 yeni uydu fırlatmayı planlıyor. Bunların 18’i askeri uydu olacak ve 6’sında kızılötesi sensörler bulunacak.

İtalya Savunma Bakanlığı, bu uydu programının 580 milyon euroluk (628,6 milyon dolar) kısmını finanse etti. Ayrıca 20 sivil alçak yörünge uydusu da devreye alınacak.

Siber Güvenlik ve Yapay Zeka: Küresel Güvenlik Şirketine Dönüşüm

Leonardo, sadece savunma sanayisi değil, siber güvenlik ve yapay zeka teknolojilerine de büyük yatırımlar yaparak küresel bir güvenlik şirketine dönüşmeyi hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl üç büyük satın alma girişiminde başarısız olduktan sonra beş yeni hedef belirledi.

Öne çıkan hedefler:

Yapay zeka tabanlı güvenlik çözümleri

Siber güvenlik sistemleri

Uzay teknolojileri

Stratejik ortaklıklarla büyüme

Bu adımlar, Leonardo’nun yalnızca askeri bir savunma şirketi olmaktan çıkıp, küresel güvenlik alanında lider bir marka haline gelmesini sağlayacak.

Leonardo ve Baykar İş Birliği Küresel Savunma Endüstrisini Güçlendirecek

Leonardo’nun Baykar ile yaptığı ortaklık, hem Türk savunma sanayisinin teknolojik kapasitesini artıracak hem de Leonardo’nun küresel pazardaki konumunu güçlendirecek. İleri teknoloji sensörler ve sistemlerin entegrasyonu, İHA’ların daha etkili kullanımını sağlayarak savunma sektöründe çığır açıcı bir etki yaratacak.

Öte yandan, Leonardo’nun Rheinmetall ile tank üretimi, GCAP programı, uydu projeleri ve siber güvenlik yatırımları, şirketin gelecekteki büyüme stratejisinin önemli taşlarını oluşturuyor. 600 milyon euro değerindeki Baykar anlaşması, bu büyüme planının yalnızca bir başlangıcı.

Peki sizce Leonardo’nun bu agresif büyüme stratejisi, Avrupa ve küresel savunma pazarında nasıl bir etki yaratacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!