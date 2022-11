ABD havayolu şirketlerinin yolculara 600 milyon doların üzerinde geri ödeme yapmasını emretti

Ulaştırma Bakanlığı altı havayolu şirketine 7,25 milyon doların üzerinde ceza kesti

Ulaştırma Bakanlığı Pazartesi günü altı havayolu şirketinin para cezasına çarptırıldığını ve iptal edilen ya da önemli ölçüde değiştirilen uçuşlar nedeniyle geri ödeme alması gereken yolculara toplu olarak yarım milyar dolardan fazla ödeme yapıldığını duyurdu.

The actions helped ensure the carriers paid required refunds “to hundreds of thousands of passengers who had their flights canceled or significantly changed,” Transportation Secretary Pete Buttigieg told reporters. “It shouldn’t take enforcement action from (USDOT) to get airlines to pay the funds that they’re required to pay.”

Frontier Airlines is required to pay $222 million in refunds, Air India must pay $121.5 million, TAP Portugal will have to pay $126.5 million, Aeromexico will shell out $13.6 million, El Al will distribute $61.9 million and Avianca will pay $76.8 million.

In the “historic enforcement actions,” it said it was also assessing more than $7.25 million in civil penalties against six airlines.

Frontier Airlines is being hit with the largest penalty, totaling $2.2 million.

Air India ve TAP Portugal 1 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı.

“Bir uçuş iptal edildiğinde, para iadesi isteyen yolculara derhal geri ödeme yapılmalıdır. Bu gerçekleşmediğinde, Amerikalı yolcular adına havayollarını sorumlu tutmak ve yolculara paralarını geri almak için harekete geçeceğiz.” Buttigieg yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Uçuş iptali yeterince sinir bozucu bir durum ve para iadenizi almak için pazarlık yapmak ya da aylarca beklemek zorunda kalmamalısınız.”

DOT, cezaların, havayolu şirketlerinin bu program değişikliklerinden sonra zamanında geri ödeme yapmamaları konusunda yolculardan gelen şikayetlerin “selini” takip ettiğini söyledi.

Havacılık Tüketicilerini Koruma Ofisi bu yıl 8 milyon doların üzerinde sivil ceza kesti – bu, söz konusu ofis tarafından tek bir yılda kesilen en büyük miktar.

Değerlendirilen havayolu cezalarının büyük bir kısmı Hazine Bakanlığı’na yapılacak ödemeler şeklinde tahsil edilecektir.

Geri kalan kısım, yolculara yasal gerekliliğin ötesinde yapılan ödemeler temelinde kredilendirilecektir.

DOT, yıl sonuna kadar tüketiciyi koruma ihlalleri için sivil cezaları değerlendiren ek emirler yayınlamayı beklediğini söyledi.

ABD yasalarına göre, havayolu bilet acenteleri, bir havayolu şirketinin ABD’ye, ABD’den veya ABD içinde bir uçuşu iptal etmesi veya önemli ölçüde değiştirmesi ve yolcunun sunulan alternatifi kabul etmek istememesi durumunda yasal olarak müşterilere geri ödeme yapmakla yükümlüdür.