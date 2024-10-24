HAVELSAN’ın Yeni Dijital Askeri: “CENGAVER” SAHA EXPO 2024’te Tanıtıldı

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi firmalarından HAVELSAN, SAHA EXPO 2024’te dikkatleri üzerine çeken yeni bir ürün tanıttı. “CENGAVER-ASGER-DİJİTAL BİRLİK” projesi, ilk kez Sanayi Gazetesi’ne detaylarıyla açıklandı.

HAVELSAN Modelleme Sensör Teknolojileri Takım Lideri Çağlar Akman, bu projeye dair önemli bilgiler verdi.

CENGAVER: Çok Yönlü Bir Dijital Asker

CENGAVER sistemi, sadece askeri operasyonlarda değil, aynı zamanda polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine yönelik bir çözüm sunuyor.

Çağlar Akman, projenin amacını “durumsal farkındalığı artırmak” olarak tanımlarken, çift kullanım konsepti sayesinde birçok farklı alana hitap ettiğini belirtti. CENGAVER, operasyonel ekiplerin sahadaki durumunu gerçek zamanlı olarak değerlendirebilmek için tasarlandı ve bu sayede operasyon verimliliği artırılıyor.

Özel Olarak Geliştirilen Akıllı Saatler

SAHA EXPO 2024’te tanıtılan CENGAVER projesi kapsamında HAVELSAN, normal akıllı saatlerden çok daha gelişmiş özelliklere sahip bir akıllı saat geliştirdi.

Bu özel saat, kalp ritmi, kandaki oksijen seviyesi, vücut ısısı gibi sağlık verilerini ölçme yeteneğine sahip. Ayrıca, kullanıcının aktivitesini izleyerek yürüyüp yürümediğini, koşup koşmadığını ya da dinlenip dinlenmediğini anlık olarak belirleyebiliyor.

Patentli algoritmalar sayesinde, düşme durumu ve yönü de dahil olmak üzere birçok detay izlenebiliyor.

Kesintisiz Konum Takibi ile Maksimum Verimlilik

HAVELSAN, geliştirdiği sistemde kesintisiz konum takibi özelliğine de odaklandı. Çağlar Akman, bu özelliğin hem iç hem de dış ortamlarda kullanılabildiğini belirtti.

Ultra geniş bant tabanlı bir protokolle oluşturulan konumlandırma çözümü sayesinde, saha ekiplerinin konumları canlı olarak izlenebiliyor. Bu özellik, taktik sahada operasyonel verimliliği önemli ölçüde artıracak.

TSK İçin Önemli Bir Adım

CENGAVER’in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı bildirildi. Akman, bu lansmanın sadece başlangıç olduğunu vurgularken, geliştirilen yeteneklerin bir bütün olarak veya alt sistemler şeklinde TSK’ya kazandırılabileceğini ifade etti. Böylece, Türkiye’nin savunma gücü daha da modernize edilecek.

Yeni Nesil Dijital Çözümler

HAVELSAN, SAHA EXPO 2024’te sergilediği CENGAVER-ASGER-DİJİTAL BİRLİK projesi ile dijital askeri çözümler alanında büyük bir adım attı. Hem askeri hem de sivil kullanıma uygun bu yenilikçi proje, Türkiye’nin savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacak.

Geliştirilen teknolojiler, özellikle operasyonel farkındalığı artıracak ve çeşitli alanlarda kullanılabilecek esneklikte sunulacak.

Bu proje, HAVELSAN’ın teknoloji ve inovasyon alanındaki liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: sanayigazetesi.com.tr