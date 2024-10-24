BİM 1 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

Bim, 1 Kasım 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurmasıyla birlikte alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Yeni kampanya listeleriyle indirime giren ürünler, Bim Aktüel sayfalarında yerini aldı. Fırsat avcıları, katalogdaki cazip ürünleri keşfetmek için detaylı bir incelemeye başladı. İşte Bim’in Kasım ayındaki ilk kataloğunda öne çıkan fırsatlar!

1 Kasım 2024 Bim Aktüel İndirimleri Başladı

Bim, 1 Kasım 2024 kataloğunda pek çok farklı ürün grubunda indirim fırsatları sunuyor. Bu ayın ilk kataloğunda, Türk kahvesi severler için özel bir ürün dikkat çekiyor.

Sade ve sütlü Türk kahvesi yapımını kolaylaştıran kahve makinesi, 1299 TL fiyatıyla raflarda yerini alıyor. Aynı sayfada, evde kullanım için pratik olan mini buzdolabı 4975 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Elektronik Ürünlerde Öne Çıkan Fırsatlar

Bim’in Kasım kataloğundaki indirimler sadece mutfak gereçleriyle sınırlı değil. Elektronik ürünler kategorisinde de cazip fırsatlar mevcut.

Özellikle, toz torbasız süpürge, tost makinesi ve 32 inç televizyon gibi ürünlerde yapılan indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca, ev ortamında pratik aydınlatma sağlamak isteyenler için hareket sensörlü LED lamba da uygun fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.

Geniş Beden Seçenekleriyle Giyim Ürünleri

Katalogdaki ikinci sayfa, bu hafta geniş beden giyim seçenekleriyle dolu. 2XL ve 3XL bedenlerde polar üstler, eşofman altları ve pijama takımları, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Bunun yanında, standart beden polar üstler ve çocuklar için tasarlanmış polar üstler de raflarda yerini aldı. Bu fırsatlar, kış aylarına girerken sıcak ve rahat giyinmek isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.

Ev Eşyaları ve Eğitici Ürünlerde Cazip Kampanyalar

Bim’in 1 Kasım 2024 kataloğu, ev eşyalarına ve eğitici ürünlere de odaklanıyor. İkinci sayfada yer alan ev botları, sweatshirtler ve çocuklar için eğitici oyunlar, bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. İki sayfa boyunca sunulan detaylı katalog görselleri, indirim Fırsatlarını daha yakından inceleme imkanı sunuyor.

Katalog İncelemeleri ve Detaylar

Bim’in bu ayki kataloğu, geçmiş dönemlere kıyasla daha az ama dikkat çekici ürünleri içerse de, sayfa sayısı açısından oldukça geniş bir yelpaze sunuyor.

Alışverişlerini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için önemli bir rehber olan katalogda yer alan ürünler, kaliteli ve cazip fiyatlarıyla göz Dolduruyor.

Bu bilgilerle, 1 Kasım 2024 Bim aktüel ürünler kataloğu, geniş bir ürün yelpazesiyle indirim fırsatları sunuyor. Alışveriş tutkunları için dikkat çeken fırsatlar, Bim mağazalarında müşterileri bekliyor.