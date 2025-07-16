Avelo uçuşlarını bitiriyor! Batı Yakası’ndan çekilme kararı

ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Avelo Airlines, yıl sonuna kadar Batı Yakası operasyonlarını tamamen sonlandırma kararı aldı.

2021 yılında Hollywood Burbank Havalimanı’ndan ilk uçuşunu gerçekleştiren şirket, operasyonlarının temelini oluşturan Burbank üssünü 2 Aralık 2025 itibarıyla kapatacak. Bu karar, havayolunun ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve stratejik bir dönüşüm sürecine girdiğini gösteriyor.

Şirket, 15 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 12 Ağustos’a kadar Burbank’teki filosunu tek uçağa düşüreceğini, ardından da Güney Kaliforniya pazarından tamamen çekileceğini duyurdu. Burbank üssünün kapatılmasıyla birlikte Avelo’nun Batı Yakası’ndaki tüm uçuş ağı da sona erecek.

Ucuz bilet rekabeti Avelo’yu zorladı

Avelo’nun geri çekilme kararının ardında, Kuzey Amerika’daki düşük maliyetli havayollarının artan rekabet baskısı yer alıyor. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde gözle görülür bir ivme yakalayan şirket, büyük hava yolu firmalarının sunduğu uygun fiyatlı biletlerle ve aşırı doymuş bir pazarla başa çıkmakta zorlandı.

Şirketin açıklamasında, “Burbank’taki hizmetin sürdürülmesinin mevcut rekabet ortamında yeterli finansal geri dönüş sağlamayacağına inanıyoruz” ifadeleri yer aldı. Daha önce Kuzey Kaliforniya, Oregon ve Washington gibi bölgelerde seferler düzenleyen Avelo, Las Vegas ve Palm Springs gibi tatil destinasyonlarında da varlık göstermeye çalışmıştı. Ancak yapılan yatırımlar, istenen finansal başarıyı getirmedi.

Özellikle geçtiğimiz yıl Redding – Güney Kaliforniya hattını durduran şirket, bu kararı yer hizmetleri sağlayıcısının çekilmesiyle açıklamıştı. Ayrıca, Las Vegas’ta üs kurma girişimleri başarısız olunca operasyonel üs olarak Sonoma County seçilmişti.

Doğu Yakası’nda büyümeyi hedefliyor

Avelo, mevcut uçaklarını Doğu Yakası’ndaki üslerinde değerlendirme planı yapıyor. Burbank’teki uçakların, nakit akışını sürdürülebilir hale getirme hedefiyle Doğu Yakası’nda konuşlandırılacağı belirtiliyor. Şirket, Doğu Yakası uçuş takvimini Şubat 2026’ya kadar uzattığını da duyurdu.

Bu stratejik dönüşüm, Avelo’nun sadece rotalarını değil, aynı zamanda faaliyet mantığını da yeniden şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Şirket bu yılın başlarında, ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ile sınır dışı uçuşları düzenlemeye başlamış ve bu kararı, yolcu gelirlerinde düşüş yaşandığı gerekçesiyle savunmuştu.

Avelo’nun 20 adet Boeing 737-700 ve 737-800 uçağından oluşan filosu bulunuyor. Ancak bu filonun önemli bir bölümü Batı Yakası’ndaki uçuşlara ayrılmıştı. Şirketin geleceği artık büyük ölçüde Doğu Yakası operasyonlarına ve bu bölgede rekabet edebilme gücüne bağlı.

Batı Yakası’ndaki bu geri çekilme, Avelo’nun pazardaki varlığını derinden etkileyecek. Havayolu sektöründeki bu tür stratejik kararlar, rekabetin sadece bilet fiyatlarıyla değil, aynı zamanda operasyonel sürdürülebilirlikle de doğrudan bağlantılı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.