Özkan Yalım Kimdir, Kaç Yaşında? Özkan Yalım Nereli?

Siyaset gündeminde dikkat çekici yorumlarıyla öne çıkan Özkan Yalım, izleyicilerin merak konusu haline geldi. Peki, Özkan Yalım kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte Özkan Yalım’ın hayatı ve biyografisi.

Özkan Yalım’ın Hayatı ve Biyografisi

Özkan Yalım, 29 Aralık 1969 tarihinde Uşak’ın Eşme ilçesi, Köylüoğlu Köyü‘nde doğmuştur. Babası Dursun, annesi ise Birgül‘dür. Eğitim hayatına Eşme Lisesi‘nde başlayarak 1985 yılında buradan mezun olmuştur.

Üniversite eğitimine dair spesifik bir bilgi bulunmamakla birlikte, mezuniyetinin ardından Türkiye’de beş yıl boyunca kendi işini yaparak ticaretle uğraşmıştır.

1990 yılında Belçika‘ya taşınmış ve 1993 yılından itibaren Uluslararası Nakliyat ve Lojistik sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Türkiye’de nakliye ve akaryakıt sektörlerinde de çalışmıştır.

Siyasi kariyerine adım atan Yalım, 25. ve 26. Dönemde Uşak Milletvekili olarak görev yapmış ve 27. Dönemde de Uşak Milletvekili olarak seçilmiştir.

Özkan Yalım, AB Uyum Komisyonu üyesi olmasının yanı sıra Türkiye – AB Karma Parlamento Eş Başkanı görevini de yürütmektedir.

Eğitimci bir aileden gelen Yalım, Fransızca ve Bulgarca dillerini iyi derecede bilmektedir. Özkan Yalım, evli ve üç çocuk babasıdır.

Özkan Yalım, siyasi alanındaki çarpıcı tespitleri ve programlardaki etkileyici yorumlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.