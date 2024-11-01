Squid Game 2 Başladı mı? Konusu Ne, Nerede yayınlanacak? Oyuncu Kadrosu

Dünya genelinde büyük bir ilgiyle izlenen ve sosyal medyada sıkça konuşulan Squid Game, ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

İlk sezonuyla izleyicileri adeta ekrana kilitleyen dizinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, Squid Game 2. sezon konusu ne olacak ve nerede yayınlanacak? İşte detaylar:

Squid Game 2. Sezon Yayın Tarihi

Netflix’in popüler dizisi Squid Game’in 2. sezonu, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin senarist ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk’un imzasını taşıyan yeni sezon, 26 Aralık 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Heyecan dolu sezonun finali ise 2025 yılı içerisinde yayınlanacak.

Squid Game 2. Sezon Konusu Ne Olacak?

Yeni sezonda, oyunların karanlık dünyası daha da derinleşiyor. İlk sezonda katılımcıların hayatta kalma mücadelesine tanık olmuştuk; bu kez organizasyonun daha da genişlediği ve oyuncuların, sistemin acımasız kurallarıyla yüzleşmek zorunda kaldığı bir senaryo bizleri bekliyor.

Maddi zorluk içinde olan yarışmacılar, yine büyük ödül için risk alacak ve çocuk oyunlarını ölümcül bir düzende oynayacaklar.

Squid Game 2. Sezon Oyuncu Kadrosu

Bu sezon, sevilen oyunculara yeni isimler de eşlik edecek. İşte Squid Game 2. sezonunun yıldız kadrosu:

Yim Si-wan

Kang Ha-neul

Park Gyu-young

Lee Jin-uk

Park Sung-hoon

Yang Dong-geun

Kang Ae-sim

Lee David

Choi Seung-hyun

Roh Jae-won

Jo Yu-ri

Won Ji-an

Öte yandan, ilk sezondan tanıdığımız Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da 2. sezonda yeniden izleyici karşısına çıkacak.