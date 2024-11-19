Kerem Gülsoy (Tepki) Kimdir? Gözaltına Mı Alındı, Tutuklandı Mı?

Tepki adıyla tanınan ünlü rapçi ve sosyal medya fenomeni Kerem Gülsoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gündeme geldi. Yasa dışı bahis teşvikine yönelik iddialar, Gülsoy’un da aralarında bulunduğu birçok fenomeni kapsayan bir soruşturma ile ele alınıyor. Peki, Kerem Gülsoy kimdir ve bu süreçte hakkında hangi kararlar alındı? İşte detaylar.

Kerem Gülsoy (Tepki) Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine yönelik faaliyetlerini inceleyen bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda Kerem Gülsoy, Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Özgür Yağan, Ünal Orhan ve Özcan Acar hakkında gözaltı talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruldu. Talebi değerlendiren hakimlik, Kerem Gülsoy ve diğer şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

Henüz Kerem Gülsoy’un gözaltına alınıp alınmadığı veya tutuklanıp tutuklanmadığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak soruşturma sürecinin devam ettiği biliniyor.

Kerem Gülsoy (Tepki) Kimdir?

Kerem Gülsoy, bilinen adıyla Tepki, 7 Ocak 1987’de İstanbul Küçükçekmece’de doğdu. Kariyerine grafik tasarım ve kreatif direktörlük yaparak başlayan Gülsoy, bir süre post prodüksiyon alanında da çalışmalar yürüttü. Ancak müzik tutkusu, onun hayatını farklı bir yöne çevirdi.

Müzik kariyerine kendi şarkı sözlerini yazarak ve kayıt alarak başlayan Gülsoy, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Ceza ile birlikte seslendirdiği “Yak” adlı parça, müzik dünyasında önemli bir çıkış yapmasını sağladı. Ardından Allame ile “Emoji” adlı bir düet gerçekleştirdi ve “Cennet” teklisini piyasaya sürdü.

2021 yılında çıkardığı “Şehir Efsanesi” albümünün dikkat çeken parçası “Sık” ise kariyerinin önemli eserlerinden biri olarak kayda geçti.

Yasa Dışı Bahis Soruşturması

Kerem Gülsoy’un adı, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine dair iddialarla gündeme geldi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Gülsoy’un yasa dışı bahis sitelerine reklam verdiği ve bu faaliyetleri teşvik ettiği öne sürülüyor.

Bu soruşturma, yalnızca Gülsoy’u değil, birçok tanınmış ismi kapsıyor. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, İbrahim Yılmaz ve Batuhan Karadeniz’in de şüpheli listesinde yer aldığı belirtiliyor.

Kerem Gülsoy’un Geleceği

Hukuki süreç devam ederken, Gülsoy’un gözaltı ve ifade işlemleri sonrası tutuklanıp tutuklanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlere yönelik bu tür soruşturmalar, yasa dışı bahisle mücadelede dikkat çeken bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Kerem Gülsoy’un kariyerine ve hukuki durumuna dair gelişmeleri takip ederek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.