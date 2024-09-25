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Genel

Fly Jinnah Uçağı Acil İniş Gerçekleştirdi: Kargo Bölmesinde Duman Alarmı

Kerim Güler
25 Eylül 20240

Fly Jinnah Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, 23 Eylül 2024 tarihinde, Lahor’daki Allama İkbal Uluslararası Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi. Bu durum, uçağın kargo bölümünde tespit edilen duman nedeniyle yaşandı.

Karaçi’den Lahor’a giden 9P846 sefer sayılı uçuş, duman alarmı aktif hale gelince acil durum prosedürlerini devreye sokmak zorunda kaldı.

Havayolu sözcüsü, olayın detaylarını kamuoyuna doğruladı. Uçuş ekibi, standart güvenlik prosedürlerine uygun bir şekilde havalimanını bilgilendirerek, uçağın güvenli bir şekilde inişini sağladı.

Tüm yolcular ve mürettebat, herhangi bir zarar görmeden hızlıca tahliye edildi. Fly Jinnah, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği önceliğimizdir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz” ifadelerine yer verdi.

Şu anda, teknik incelemeler devam etmekte olup, uzman ekipler kargo bölümündeki dumanın kaynağını araştırıyor.

Havalimanı yetkilileri, uçağın güvenli bir iniş yaptığını ve yolcuların hızlı bir şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Fly Jinnah yetkilileri, kapsamlı incelemelerin ardından olayın nedenini kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

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