Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen’den Sevilla’ya İlk Direkt Uçuşunu Başlattı

Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan (İSG) İspanya’nın Sevilla kentine ilk direkt uçuşunu gerçekleştirdi.

24 Eylül 2024 tarihi itibarıyla haftada üç kez düzenlenecek olan seferler, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Bu yeni direkt hat, İstanbul’un ikinci, Avrupa’nın ise dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İSG’nin Avrupa’daki uçuş ağını genişletiyor.

Pegasus’un bu rotası, İspanya’nın Endülüs Bölgesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayarak hem turistik hem de ticari fırsatlar sunmaktadır. Haftada üç frekans olarak planlanan uçuşların, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendirmesi hedefleniyor.

Sevilla, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan direkt uçuş yapılan İspanya’daki üçüncü şehir olma özelliğini taşıyor. İSG, bu yeni rota ile toplamda 54 ülkede 165 destinasyona ulaşarak yolcularına geniş bir bağlantı ağı sunmaya devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Alp Er Tunga Ersoy, yeni uçuş hattı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sevilla’ya başlattığımız bu yeni bağlantı, hem iş hem de turistik seyahatler için önemli bir fırsat sunuyor. Barselona ve Madrid’den sonra Sevilla’ya da direkt uçuşlarla İspanya’ya olan erişimi kolaylaştırıyoruz. Endülüs’ün kültürel ve ekonomik merkezi Sevilla ile İstanbul’u konforlu bir seyahat deneyimiyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

Dünya turizminin gözde şehri İstanbul’un bağlantılarını artırarak, hem turizme hem de ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yeni hattın iki ülke için de hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.