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Necat Banaz
Genel

Eskişehirli İş Adamı Necat Banaz Kimdir? Neden Vefat Etti?

Kerim Güler
25 Ekim 20240

Necat Banaz, Eskişehir’in önde gelen iş insanlarından biridir. Banaz Otomotiv’in sahibi olarak otomotiv sektöründe önemli bir yer edinmiştir. İş dünyasındaki etkisi, Eskişehir Esnaf Odaları Birliği’nde başkanlık görevleriyle de pekişmiştir. 1974-1976 ve 1977-1979 yıllarında bu birliğin başkanlığını üstlenmiştir.

Hayatı

1934 yılında Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde doğan Necat Banaz, genç yaşta iş hayatına atılmıştır. Babasını henüz 6 aylıkken kaybeden Banaz, annesiyle birlikte dedesinin çiftliğine yerleşmiştir.

Çalışma hayatına, 13-14 yaşlarında Devlet Demiryolları’nda çırak olarak başlamış, sonrasında taksi durağında şoförlük yapmıştır. 1961-1962 yıllarında ise araba alım satımına yönelerek ticaret hayatına adım atmıştır.

1964 yılında Eskişehir Şoförler Odası Başkanı olarak seçilen Banaz, 1980 yılına kadar bu görevde kalmıştır. 1977 yılında Kütahya yolunda bir benzinlik satın alarak iş hayatında önemli bir adım atmıştır. Dürüstlüğü ve borçlarını zamanında ödemesi sayesinde iş dünyasında saygın bir isim haline gelmiştir.

Aile Hayatı ve Eskişehirspor’a Olan Tutkusu

Necat Banaz, 1956 yılında sevdiği bir kadınla evlenmiş ve bu birliktelikten üç çocuk sahibi olmuştur. Eşi, 2013 yılında vefat etmiştir.

Ailesine büyük önem veren Banaz, aynı zamanda Eskişehirspor’un da sıkı bir destekçisi olarak tanınır. Kulübün ilk üyelerinden biri olarak, Eskişehirspor’un başarısını her zaman desteklemiştir.

necat banaz

Vefatı ve Mirası

Necat Banaz, 25 Ekim 2024 tarihinde vefat etmiştir. Vefat nedeni hakkında spesifik bir bilgi bulunmamaktadır; ancak genellikle bu tür durumlar yaşa bağlı sağlık sorunları ile ilişkilendirilmektedir.

90 yaşında hayata veda eden Banaz, geride bıraktığı miras ve çalışkanlığı ile Eskişehir’in önemli simgelerinden biri olmuştur.

Necat Banaz’ın İş Hayatındaki Rolü

Eskişehirli iş insanı Necat Banaz, sadece otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda esnaf camiasında da önemli bir lider olarak tanınmaktadır. Banaz Otomotiv’in sahibi olarak iş hayatında aktif bir rol üstlenmiş, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile birçok kişiye örnek olmuştur.

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