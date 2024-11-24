25 Kasım Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Okullar Tatil Olacak Mı?

25 Kasım Pazartesi günü, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin çeşitli şehirlerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarılara rağmen, şu ana kadar tatil açıklaması yapılmış değil. Peki, okullar tatil olacak mı? Hangi illerde okullar açık kalacak? Detaylar haberimizde…

İstanbul’da Okullar Tatil Edildi Mi?

İstanbul’da 25 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil edilmesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyurularda, okulların açılması bekleniyor. Ancak, şehir genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteorolojik verilere göre, ulaşımda aksamalar yaşanabilir, bu yüzden vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Akşam saatlerinde fırtına ve sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor, bu da bazı bölgelerde su baskınları yaşanabileceğine işaret ediyor. Yine de, şu an için okulların tatil edilmesi söz konusu değil.

Ankara ve İzmir’de Okullar Tatil Edildi Mi?

Ankara ve İzmir’de de, 25 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil edilmesine dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Meteorolojiye göre, her iki şehirde de sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Ancak, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, okulların açık kalması planlanıyor. Bu sebeple, öğrenci ve öğretmenlerin okula gitmeye devam etmesi bekleniyor. Yine de, hava koşullarının durumunu dikkate alarak tedbirli olmak önemli.

Bursa’da Durum Ne?

Bursa’da da Marmara Bölgesi genelindeki diğer şehirlerde olduğu gibi sağanak yağış etkili olacak. Ancak, Bursa Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bursa’da yaşayanlar, okulların normal şekilde açık olacağını ve eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edeceğini öğrenmiş oldular. Bununla birlikte, şehrin bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalara yol açabilecek olumsuz hava koşullarının yaşanması bekleniyor.

Meteorolojik Uyarılar

İstanbul ve Marmara Bölgesi İçin Kritik Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ani bir şekilde düşmesi ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceği ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren fırtına ve sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Vatandaşların su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

25 Kasım Pazartesi günü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da beklenen kötü hava koşullarına rağmen, okulların tatil edilmesine dair bir açıklama yapılmamıştır. Bu sebeple, öğrenci ve öğretmenlerin okula gitmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak, hava koşulları nedeniyle olası aksamalara karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde etkili olacak fırtına ve sağanak yağışlar, ulaşımda sorunlara yol açabilir. Bu yüzden, yolculuk yapacak olanların hava durumu raporlarını takip etmeleri önemlidir.