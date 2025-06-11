American Airlines Uçuşlarında 737 MAX 8 Kullanacak

American Airlines, Charlotte (CLT) ile Orange County (SNA) arasındaki uçuşlarında ekipman değişikliğine gitti. Şirket, 5 Haziran itibarıyla bu hatta Airbus A321neo yerine Boeing 737 MAX 8 modelini kullanmaya başladı. Bu değişiklik dört ay sürecek ve 5 Ekim’e kadar devam edecek.

Charlotte – Orange County hattında ilk kez 737 MAX 8 tipi uçak kullanılacak. A321neo modelinin neden geri çekildiği ise netlik kazanmadı. Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak yaz sezonunun yoğunluğu nedeniyle kapasitesi yüksek A321neo uçaklarının başka hatlara kaydırılmış olabileceği düşünülüyor.

Kapasite Azalıyor: A321neo’ya Göre Aylık 1.440 Koltuk Eksik

American Airlines’ın A321neo uçaklarında toplam 196 koltuk bulunuyor. Bu uçaklarda 20 koltuklu birinci sınıf ve 176 koltuklu ekonomi sınıfı yer alıyor. Ekstra diz mesafesi sunan Main Cabin Extra koltukları da mevcut.

737 MAX 8 ise toplamda 172 koltuk kapasitesine sahip. Bu uçakta 16 birinci sınıf koltuk ve 156 ekonomi koltuğu bulunuyor. Main Cabin Extra koltuk sayısı 24 ile sınırlı.

Bu değişiklik, Temmuz ayı boyunca hattaki koltuk kapasitesinin 12.152’den 10.664’e düşmesine neden olacak. Bu da ayda yaklaşık 1.488 koltukluk bir azalmaya işaret ediyor. 30 günlük bir dönemde A321neo ile 11.760 koltuk sunulabilirken, MAX 8 ile bu sayı 10.320’ye geriliyor.

Hat Başarıyla Devam Ediyor, Değişiklik Geçici

American Airlines, Charlotte – Orange County hattını Haziran 2023’te başlattı. Hat, o tarihten bu yana düzenli şekilde A321neo ile işletiliyordu. Özellikle sonbaharda doğu yönündeki uçuşlar gece seferinden gündüz seferine çevrildi.

Bu hatta şimdiye kadar güçlü bir yolcu talebi gözlemlendi. Buna rağmen American Airlines, koltuk kapasitesini geçici olarak azaltma kararı aldı.

American, John Wayne Havalimanı’ndan (SNA) Miami’ye olan kısa süreli hattını ise performans yetersizliği nedeniyle iptal etmişti. Bu iptalin ardından Charlotte – Orange County hattı, şirketin SNA çıkışlı en uzun rotası oldu.

Şu anda SNA’da A321neo kullanan tek havayolu olan American Airlines, bu uçağı Dallas/Fort Worth ve Phoenix gibi diğer merkezlerine düzenlediği uçuşlarda da kullanıyor.