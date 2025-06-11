United Airlines, ABD ile Avrupa arasında en fazla uçuş gerçekleştiren operatör konumunu sürdürüyor. Havayolunun en yoğun Avrupa noktası ise Londra Heathrow olarak öne çıkıyor. United, Avrupa’daki hakimiyetini yeni rotalarla güçlendirdi.

Mayıs ayında Bilbao, Faro ve Palermo’ya, Haziran başında ise Funchal’a seferler başlattı. Böylece United, Portekiz’de beşinci destinasyonunu açan ilk Kuzey Amerika taşıyıcısı oldu.

Avrupa’da 32 Havalimanına Uçuş Ağıyla Rekor Kırıldı

Havayolu şirketi, Avrupa’da 14 ülkede toplam 32 havalimanına sefer düzenliyor. Bu sayı, kıtadaki 30’un üzerindeki destinasyon sayısını ilk kez aştı. Tenerife South uçuşları Mayıs ayında durduruldu, yeniden başlama planı iptal edildi.

United Airlines, Avrupa’da ABD’den En Fazla Uçuş Yapan Havayolu Oldu

United’ın Haziran 2025 için Cirium Diio’ya sunduğu programda, ABD’den Avrupa’ya günlük ortalama 103 uçuş bulunuyor. Bu sayı, geçen yılın aynı ayındaki 99 sefer ve pandemi öncesi 2019’daki 76 uçuşun oldukça üzerinde. Böylece United, ABD-Avrupa hattındaki her altı uçuştan birinden fazlasını gerçekleştiriyor.

Londra Heathrow, En Yoğun Avrupa Pazarı

Londra Heathrow, United’ın Avrupa’daki en önemli pazarı olarak dikkat çekiyor. Newark-Heathrow hattında günde yedi uçuş gerçekleştiriliyor. Bu yoğunluk, iş seyahatlerindeki yüksek talebi yansıtıyor. Ayrıca United’ın Boeing 767-300ER tipi uçaklarıyla düşük kapasiteli ama yüksek premium koltuk sayısı sunan seferleri de bu durumu etkiliyor.

2019’dan Bu Yana Önemli Değişiklikler

2019 Haziran’ı ile kıyaslandığında, Barcelona uçuşlarının iki katına çıkarak günlük dört sefere ulaşması önemli bir değişim oldu. Chicago ve San Francisco’dan başlayan yeni hatlar, bu büyümeyi destekledi. Roma Fiumicino’ya ise günlük uçuş sayısı üçten yediye çıktı.

Frankfurt ve Heathrow’daki Farklı Kapasite Stratejileri





Frankfurt’a yapılan uçuşlarda ortalama 300 koltuk kapasitesi bulunuyor. United, Frankfurt’a üç günlük seferde 777-300ER ve 787-10 uçakları kullanıyor. Buna karşılık Heathrow’da uçak kapasitesi ortalaması 218 koltuk. Heathrow’daki sıkışık slot durumu ve yüksek frekans stratejisi, bu farklılığı açıklıyor.

United Airlines, Avrupa uçuş ağını genişleterek kıtadaki en büyük Star Alliance üyesi olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.