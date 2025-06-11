Jetstar Asia Temmuz Sonunda Faaliyetlerine Son Verecek

Avustralya merkezli hava yolu şirketi Qantas, Singapur merkezli bütçe hava yolu birimi Jetstar Asia’nın 31 Temmuz itibarıyla kapanacağını açıkladı. Kararın arkasında artan tedarikçi maliyetleri, yükselen havalimanı ücretleri ve bölgedeki yoğun rekabetin olduğu belirtildi.

Qantas, Jetstar Asia’nın kapanmasıyla birlikte 500 milyon Avustralya doları tutarında bir sermaye kaynağını serbest bırakacak. Bu kaynak, şirketin devam eden filo yenileme planlarına aktarılacak.

Jetstar Asia A320 Uçakları Avustralya ve Yeni Zelanda’ya Yönlendirilecek

Qantas, Jetstar Asia bünyesinde faaliyet gösteren 13 adet Airbus A320 uçağını kademeli olarak Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarına kaydıracak. Şirket, bölgedeki düşük kârlılık nedeniyle bu kararın alındığını vurguladı.

Grup CEO’su Vanessa Hudson, bazı tedarik maliyetlerinin %200’e kadar arttığını ifade etti. Bu artışların şirketin maliyet yapısını ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Hudson ayrıca, Qantas’ın tarihindeki en kapsamlı filo yenileme sürecinden geçtiğini ve neredeyse 200 uçak siparişi verildiğini söyledi.

Jetstar Asia 35 Milyon Dolarlık Zarar Bekliyor

Jetstar Asia’nın 2025 mali yılı sonunda 35 milyon Avustralya doları seviyesinde faaliyet zararı açıklaması bekleniyor. Şirket, operasyonlarını 31 Temmuz’a kadar sürdürecek.

Qantas, Jetstar Asia’yı 20 yıl önce Asya’daki artan düşük maliyetli seyahat talebine yanıt olarak kurmuştu. Ancak son yıllarda AirAsia ve Scoot gibi rakiplerin artan baskısı karşısında sürdürülebilir kârlılık hedeflerine ulaşamadı.

Jetstar Asia’nın kapanmasıyla birlikte Qantas, kaynaklarını daha güçlü performans gösteren pazarlara yönlendirmeyi planlıyor.