Pegasus’tan Avrupa’ya Yeni Uçuş Hamlesi: 6 Yeni Sefer

Pegasus Hava Yolları, Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’nin altı farklı şehrinden Avrupa’nın önemli destinasyonlarına yeni dış hat uçuşlarını başlatıyor. Pegasus, 2025 yaz sezonuna hızlı bir giriş yapıyor. Ankara, Gaziantep, Kayseri, Samsun ve yeni açılan Çukurova Havalimanı’ndan başlayacak yeni seferlerle hem yurt dışı seyahat kolaylaşıyor hem de Türkiye’nin farklı bölgeleri Avrupa’ya bağlanıyor.

Yeni Uçuş Takvimi Belli Oldu

Pegasus Hava Yolları’nın resmi açıklamasına göre Haziran ayında başlayacak olan yeni uçuşlar ve kalkış noktaları şu şekilde:

Ankara-Basel seferi: 11 Haziran 2025

seferi: 11 Haziran 2025 Gaziantep-Berlin seferi: 18 Haziran 2025

seferi: 18 Haziran 2025 Gaziantep-Londra seferi: 21 Haziran 2025

seferi: 21 Haziran 2025 Çukurova-Berlin seferi: 17 Haziran 2025

seferi: 17 Haziran 2025 Samsun-Berlin seferi: 20 Haziran 2025

seferi: 20 Haziran 2025 Kayseri-Londra seferi: 25 Haziran 2025

Bu yeni dış hatlar sayesinde Avrupa’da özellikle Almanya, İsviçre ve Birleşik Krallık’taki destinasyonlara erişim artacak.

Hedef: Erişilebilir ve Yaygın Uçuş Ağı

Yeni uçuş planlamalarıyla birlikte Pegasus, yurt dışına seyahat eden yolculara daha fazla doğrudan ulaşım seçeneği sunmayı hedefliyor. Özellikle iç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yapılan uçuşlarla, bu bölgelerde yaşayan yolcular aktarma yapmadan Avrupa’ya ulaşabilecek.

Türkiye-Avrupa Uçuş Trafiğinde Yeni Dönem

Yeni açılan dış hat seferleri, Pegasus’un Türkiye-Avrupa uçuş ağını genişletme stratejisi kapsamında değerlendiriliyor. Başkent Ankara’nın yanı sıra bölgesel merkezler olarak öne çıkan Gaziantep, Kayseri ve Samsun’dan yapılan doğrudan uçuşlar, Pegasus’un bölgesel havalimanlarını güçlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.