Milas-Bodrum Havalimanı’nda Yolcu Trafiği Arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 2025 yılının ilk çeyreğine ait Milas-Bodrum Havalimanı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre havalimanı, Ocak-Mart döneminde toplam 297 bin 936 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde 4 bin 296 uçuş gerçekleşti.

Mart Ayı Yolcu Trafiği 100 Bini Geçti

DHMİ verilerine göre, yalnızca Mart ayında 109 bin 367 yolcu Milas-Bodrum Havalimanı’nı kullandı. Bu dönemde 1.586 uçuş trafiği kayıtlara geçti. Yolcu yoğunluğunun yanı sıra, Mart ayında 692 ton yük (kargo, posta ve bagaj) taşındı.

Turizm Sezonu Öncesi Havalimanında Yoğunluk Artıyor

Yılın ilk üç ayında yaşanan bu hareketlilik, yaklaşan yaz sezonu öncesinde bölgedeki hava ulaşımında ciddi bir artışa işaret ediyor. DHMİ, yolcu ve uçuş trafiğindeki yükselişin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.