Madrid’de Havada Panik! Avianca Uçağı Tek Motorla Piste Döndü

Madrid’den Medellin’e gitmek üzere havalanan Avianca uçağı, kalkış sonrası yaşanan motor arızası nedeniyle Madrid Barajas Havalimanı’na geri dönerek güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Avianca Havayolları’nın Madrid-Medellin seferini gerçekleştirmek üzere kalkış yapan Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir sorun yaşadı. İlk belirlemelere göre, uçağın motorlarından biri kalkış sonrası devre dışı kaldı.

Tek Motorla Madrid’e Geri Döndü

Uçuş ekibi, olayın hemen ardından güvenlik protokollerini devreye alarak, Madrid Barajas Havalimanı’na geri dönüş kararı aldı. Yolcuların güvenliğini öncelik alan kokpit ekibi, tek motorla yapılan uçuşu başarıyla tamamladı ve uçak sorunsuz şekilde piste iniş yaptı.

Yolcular Tahliye Edildi, Uçak Bakıma Alındı

İnişin ardından yolcular havalimanı yetkilileri tarafından tahliye edilerek terminale alındı. Havayolu yetkilileri, uçakta herhangi bir yaralanma ya da sağlık problemi yaşanmadığını açıkladı. Arıza yaşanan uçak, teknik inceleme ve bakım işlemleri için hangara çekildi.

Havayolu Şirketinden Açıklama

Avianca yetkilileri, olayla ilgili olarak prosedürlere uygun hareket edildiğini ve uçuş güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirtti. Uçuşun gecikmeli olarak başka bir uçakla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Dünyanın En Eski İkinci Havayolu Avianca Hangi Ülkenin?

Avianca, Kolombiya’nın bayrak taşıyıcı ve en büyük havayolu şirketi olarak hizmet veriyor. 5 Aralık 1919 tarihinde Barranquilla’da SCADTA (Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos) adıyla kurulan şirket, 1940 yılında Aerovías Nacionales de Colombia S.A. (Avianca) adını aldı. Bu köklü geçmişi sayesinde Avianca, günümüzde hâlâ faaliyet gösteren en eski ikinci havayolu şirketi olma unvanını taşıyor.

Avianca’nın Genel Merkez ve Operasyon Bilgileri

Avianca’nın genel merkezi, Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da bulunuyor. Şirketin ana operasyon üssü, El Dorado Uluslararası Havalimanı (Bogotá) olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca Cali, Cartagena ve Medellín şehirlerinde de ikincil merkezler (hub) bulunuyor. Şirket, yaklaşık 147 uçaktan oluşan filosunda ağırlıklı olarak Airbus A320 serisi ve Boeing 787 Dreamliner model uçaklar kullanıyor.

Avianca, toplam 76 destinasyonda, 26 farklı ülkede uçuş hizmeti sunarak Latin Amerika’nın en geniş uçuş ağına sahip havayolu şirketlerinden biri olmayı başarıyor.

Tarih Boyunca Önemli Gelişmeler

2009 yılında, Orta Amerika’nın önde gelen havayolu şirketlerinden TACA Airlines ile birleşen Avianca, bu adımla AviancaTaca Holding’i oluşturdu. 2013 yılında ise şirketin adı Avianca Holdings olarak değiştirildi. Bu birleşmeler sayesinde Avianca, Latin Amerika’nın en büyük havayolu gruplarından biri haline geldi.

2020 yılında COVID-19 pandemisinin etkisiyle zor günler yaşayan Avianca, ABD’de Chapter 11 iflas koruma başvurusunda bulundu. Ancak 2021 yılının sonunda bu süreci başarıyla tamamlayarak yeniden güçlü bir şekilde operasyonlarına devam etti. 2022 yılında ise Brezilyalı havayolu şirketi GOL ile birleşerek Abra Group çatısı altında faaliyet göstermeye başladı.

Uluslararası Operasyonlar ve Uçuş Ağı

Avianca, Kolombiya, Ekvador ve Orta Amerika’daki geniş iç hat ağına ek olarak, Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Karayipler’e düzenli olarak uluslararası seferler düzenliyor. Şirket, sunduğu geniş destinasyon ağı ile Latin Amerika’da hava ulaşımında kilit bir rol üstleniyor.

Avianca Hakkında Öne Çıkan Bilgiler

İkinci En Eski Havayolu: Avianca, dünyada hâlen faaliyette olan havayolları arasında Hollanda merkezli KLM’den sonra en eski ikinci havayolu şirketidir.

Avianca, dünyada hâlen faaliyette olan havayolları arasında Hollanda merkezli KLM’den sonra en eski ikinci havayolu şirketidir. Star Alliance Üyeliği: 2012 yılında dünyanın en büyük havayolu ittifaklarından biri olan Star Alliance’a katılarak küresel uçuş ağını daha da genişletmiştir.

2012 yılında dünyanın en büyük havayolu ittifaklarından biri olan Star Alliance’a katılarak küresel uçuş ağını daha da genişletmiştir. Modern Filo: Airbus A320 ve Boeing 787 Dreamliner gibi modern uçaklardan oluşan filosu, hem iç hem de uzun mesafeli uçuşlarda yüksek konfor ve güvenlik sunmaktadır.

Bugün Avianca, tarihi mirası, modern filosu ve geniş uçuş ağıyla Kolombiya’nın ve Latin Amerika’nın en önemli havayolu şirketlerinden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor. Daha fazla bilgi almak için Avianca’nın resmi internet sitesi olan www.avianca.com adresini ziyaret edebilirsiniz.