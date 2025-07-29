Uçağa binerken dikkat! Artan arızalar yolcuları zorluyor

Dünyanın en büyük ticari yolcu uçağı Airbus A380, pandemi sonrası seyahat talebinin artmasıyla yeniden yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak üretiminin durdurulmasının ardından, uçakta artan teknik sorunlar ve bakım zorlukları havayolları için önemli bir maliyet ve operasyonel risk unsuru haline geldi. Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından 2020’den bu yana yayınlanan çok sayıda uçuşa elverişlilik direktifinde, A380’in mekanik sorunları diğer büyük uçaklara kıyasla daha fazla yer aldı.

A380 uçaklarında yaşanan sızıntılar, çatlaklar ve kırık iniş takımı parçaları gibi teknik arızalar, havayollarının uçuş programlarında gecikmelere ve iptallere neden oluyor.

Özellikle 485 ve üzeri yolcu taşıma kapasitesi nedeniyle her türlü gecikme, yolcular için büyük mağduriyet yaratıyor. Örneğin, Qantas Airways’in Sidney-Londra seferinde yaşanan yakıt pompası arızası, uçuşun 24 saatten fazla ertelenmesine ve yolcuların otellerde beklemesine yol açtı.

Bakım ve Onarım Süreçleri Zorluklarla Dolu

A380’in karmaşık yapısı ve geniş parça sayısı, bakım süreçlerini oldukça zorlu hale getiriyor. Lufthansa Technik gibi bakım servislerine göre, kapsamlı bir A380 bakımı 60 bin saatlik iş gücü gerektirebiliyor. Havayolları, uçaklarını farklı coğrafyalardaki özel bakım merkezlerine göndererek onarım yaptırıyor.

Qantas uçaklarını Almanya’nın Dresden kentinde, British Airways ise uçaklarını Filipinler’in Manila şehrinde bakımda tutuyor. En büyük A380 operatörü olan Emirates ise bakım işlemlerini Çin’de gerçekleştiriyor.

Pandemi döneminde uzun süre yerden kalkmayan uçaklarda ortaya çıkan sorunlar, arızaların temel nedeni olarak gösteriliyor. EASA’nın 2025 yılı içinde yayınladığı direktiflerde, iniş takımlarındaki çatlaklar ve kaçış kaydıraklarındaki yapıştırma sorunları gibi önemli güvenlik riski oluşturan arızalar da bulunuyor. Uçuş güvenliği açısından bu arızaların giderilmesi için zorunlu bakım ve değişiklikler talep ediliyor.

Airbus tarafından yapılan açıklamada ise, A380’in son 12 ayda küresel filoda yüzde 99 operasyonel güvenilirlikle görev yaptığı belirtiliyor. Ancak üretiminin 2020’de durdurulması, yeni ve daha yakıt verimli uçakların üretiminin gecikmesi nedeniyle havayolları bu devasa yolcu jetini kullanmaya devam ediyor.

Artan arıza ve bakım ihtiyacı, havayollarının operasyonel planlarını doğrudan etkiliyor. Qantas ve British Airways gibi şirketlerin karşılaştığı gecikmeler ve iptaller, yolcu mağduriyetine yol açarken, uçakların yoğun bakım ihtiyacı filo yönetiminde büyük zorluk yaratıyor.

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