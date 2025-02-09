Uçakta Valize Ne Kadar Sıvı Konur?

Uçak yolculuklarında el bagajında hangi sıvılar taşınabilir? 100 ml sınırı nereden geliyor ve neden uygulanıyor? Bu sınırın arkasındaki sebepleri ve detayları merak ediyorsanız, işte bilmeniz gerekenler!

El Bagajında Sıvı Taşıma Kuralları

Hava yolu ile seyahat eden yolcular, el bagajlarında sınırlı miktarda sıvı taşıyabilir. Bu kurala göre:

Her bir sıvı en fazla 100 ml’lik kaplarda bulunmalıdır.

bulunmalıdır. Tüm sıvılar 1 litrelik şeffaf ve kilitli bir poşetin içinde olmalıdır.

içinde olmalıdır. Güvenlik kontrol noktasında bu poşet yetkililere gösterilmelidir.

Bu kısıtlama, yolcuların ve uçuşun güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Krem, jel, sprey, diş macunu ve parfüm gibi sıvılar da bu sınır kapsamına girer.

Uçak Altı (Kontrol Edilen) Bagajlarda Sıvı Kuralı Daha Esnek

Kontrol edilen bagajlarda (yani uçak altı bagajlarda) 100 ml sınırlaması yoktur. Yolcular daha büyük kaplarda sıvıları valizlerinde taşıyabilir. Ancak:

Tehlikeli maddeler ve yanıcı sıvılar kesinlikle yasaktır.

Basınçlı gazlar, yanıcı sıvılar ve toksik kimyasallar uçak altı bagajda dahi taşınamaz.

uçak altı bagajda dahi taşınamaz. Havayolu şirketlerinin kendi kural ve kısıtlamaları değişebileceği için, seyahat öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.

100 ml Sınırı Neden Uygulanıyor?

Bu sınır, güvenlik nedenleriyle getirilmiştir ve kökeni 2006 yılındaki bir terör komplosuna dayanmaktadır.

1. 2006 Yılında Engellenen Terör Saldırısı

2006’da Birleşik Krallık güvenlik birimleri, hidrojen peroksit bazlı patlayıcıları meşurbat şişelerine gizleyerek uçaklara sokmayı planlayan bir terör komplosunu ortaya çıkardı. Bu olaydan sonra 100 ml sınırı tüm dünyada uygulanmaya başlandı.

2. Patlayıcı Maddeler ve Sıvıların Riskleri

Sıvı bazlı patlayıcıların tespit edilmesi zor olduğu için, güvenlik personeli bu maddeleri daha etkili kontrol edebilmek amacıyla böyle bir sınır getirdi. 100 ml sınırının temel amacı, tehlikeli maddelerin bir araya getirilerek büyük patlayıcılar oluşturulmasını önlemektir.

100 ml Sınırı Hangi Ülkelerde Geçerli?

Bu kurallar ilk olarak Avrupa Birliği ülkelerinde uygulandı ve zamanla ABD, Kanada, Avustralya ve Türkiye gibi birçok ülkede de benimsenerek uluslararası bir standart haline geldi. Türkiye, bu kuralları 2009 yılında resmen uygulamaya başladı.

100 ml Kuralına Yapılan İstisnalar

Bazı özel durumlarda, 100 ml sınırı esnetilebilir. Ancak bu gibi durumlarda, yolcuların gerekli belgeleri sunması ve güvenlik personelinin onayı gereklidir. İşte başlıca istisnalar:

Bebek maması ve anne sütü (Uçuşta bebeğinizle birlikteyseniz)

(Uçuşta bebeğinizle birlikteyseniz) Reçeteli sıvı ilaçlar (Doktor raporu ile birlikte)

(Doktor raporu ile birlikte) Tıbbi olarak gerekli sıvılar (insülin, özel gıdalar vb.)

100 ml sınırı, güvenlik amaçlı getirilen ve tüm dünyada uygulanan bir kuraldır. Uçak yolculuklarınızda el bagajınızda taşıyacağınız sıvıları dikkatle seçerek ve kurallara uyarak sorunsuz bir seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz. Özellikle transit geçişlerde farklı havalimanlarının uygulamalarını kontrol etmek de faydalı olacaktır.

Uçağa deodorant alırken dikkat edilmesi gerekenler: El bagajında veya çantanızda taşıyabileceğiniz sıvı, jel ve aerosol ürünler için bazı kurallar bulunmaktadır. Her bir ürün 100 mililitrelik kaplarda olmalı ve toplamda 1 litrelik ağzı kilitli bir torbaya sığmalıdır. Bu torba, yaklaşık 20 cm x 20 cm boyutlarında bir kilitli buzdolabı poşeti olabilir. Yani, 150 ml deodorant taşıyamazsınız, çünkü bu miktar toplam sıvı limitini aşmaktadır.