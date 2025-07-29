Bu Taktikle Uçaktaki En Rahat Koltuğu Kapın!

Uçak yolculuklarında ekstra ücret ödemeden en iyi koltuklarda oturmak mümkün. Gezginlerin yıllardır uyguladığı bu basit taktik, özellikle uzun mesafeli seyahatlerde konforu ücretsiz hale getiriyor.

Uçuş uzmanı Chelsea Dickenson’ın geliştirdiği ve “check-in tavuğu” olarak bilinen yöntem, koltuk seçimi için ek ödeme yapmadan daha geniş ve rahat alanlarda oturma şansı sunuyor.

En Geç Check-in Yapan Kazanıyor

Koltuk seçimi genellikle bilet satın alma sırasında veya online check-in işlemiyle birlikte yapılabiliyor. Ancak Chelsea Dickenson, bu işlemi mümkün olduğunca sona bırakmanın avantaj sağladığını söylüyor. Geliştirdiği taktik sayesinde, uçuşun doluluğu ve yolcu tercihleri netleştikten sonra sistemin geriye kalan en iyi koltukları otomatik olarak atadığını belirtiyor.

“Yıllardır düşük bütçeli havayollarıyla uçuyorum ve bu sistemlerin mantığını artık biliyorum” diyen Dickenson, en iyi koltuklara hiçbir ücret ödemeden oturduğunu vurguluyor.

Özellikle ekstra bacak mesafesi sunan koltukların, uçuşa saatler kala boş kaldığında sistem tarafından rastgele atandığını ve bu durumun check-in işlemini geciktiren yolcuların lehine çalıştığını belirtiyor.

Rahatına Düşkün Yolcular İçin Birebir

Bu taktik, son dakikacı yolcular için ideal bir seçenek. Ancak Dickenson, birlikte seyahat eden gruplar veya aileler için bu yöntemin riskli olabileceğini hatırlatıyor. Çünkü geç yapılan check-in’lerde yolcuların birbirinden uzak koltuklara atanma ihtimali oldukça yüksek.

Deneyimli gezgin, “Eğer tek başınıza seyahat ediyorsanız ve koltuk seçimine fazla takılmıyorsanız, bu yöntemle ciddi konfor kazanabilirsiniz” diyor. Özellikle uçuşa altı saat kala hâlâ bazı iyi koltukların sistemde boşta olduğuna dikkat çeken Dickenson, bu zaman aralığında yapılan işlemlerin en yüksek verimi sağladığını belirtiyor.

Chelsea’nin açıklamalarına göre bu yöntem, sadece düşük maliyetli havayollarında değil, aynı zamanda premium hizmet sunan firmalarda da işe yarıyor. Koltuk seçimi için ücret ödemeden konforlu bir uçuş yapmak isteyenler, bu taktikle sürpriz avantajlar elde edebilir.

Bu pratik yöntem, her uçuş öncesi ekstra ödeme yapmak istemeyen yolcular için giderek daha popüler hale geliyor. Denemek isteyenler, yalnız seyahat etmeye özen göstererek taktiğin etkisini daha net gözlemleyebilir.

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