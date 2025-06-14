Sabiha Gökçen’de Yerli İtfaiye Araçları Göreve Başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı itfaiye araçları yenilendi. HEAŞ, acil durumlara hızlı müdahale sağlamak amacıyla filosuna yerli ve milli üretim yeni nesil Lion 6×6 itfaiye araçlarını dahil etti.

12.500 Litre Su, 750 Beygir Güç

Yeni araçlar, Volkan İtfaiye tarafından üretildi. HEAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre her araç, 12.500 litre su, 1500 litre köpük ve 225 kilogram kuru kimyevi toz taşıyabiliyor. 750 beygir gücündeki motorları ile yüksek performans sunan Lion 6×6 araçları, ICAO standartlarına tam uyumlu olarak hizmet veriyor.

Sistemde termal kamera destekli yangın tespiti, entegre dijital komuta-kontrol mekanizması ve geniş görüş açılı kabin özellikleri yer alıyor. Araçlar ayrıca pist uyumlu süspansiyon sistemine sahip.

Volkan İtfaiye Dünyaya İhraç Ediyor

Lion serisi, 4×4, 6×6 ve 8×8 olmak üzere üç farklı modelde üretiliyor. İzmir merkezli Volkan İtfaiye, bugüne kadar Azerbaycan, Sırbistan, Pakistan, Uganda, Endonezya, Libya gibi birçok ülkeye 100’ün üzerinde araç ihraç etti. Şirket, gelirinin büyük bölümünü yurt dışı satışlarından elde ediyor.

8×8 modellerde 17 bin litre su ve 2 bin litre köpük kapasitesi bulunurken, 4×4 araçlarda 6.200 litre su ve 800 litre köpük tankı yer alıyor.

Yüksek Teknoloji, Tek Operatörle Kullanım

Lion araçları, tüm hareketleri elektronik olarak kontrol edilebilen bir sisteme sahip. Araçlar, aynı anda hem yangına müdahale edebiliyor hem de ilerleyebiliyor. Bu teknoloji sayesinde yangın anında hem hız hem de verimlilik sağlanıyor.

Tasarımı sayesinde tek bir operatör tarafından kolayca kullanılabiliyor. Geniş iç hacme sahip sürücü kabininde 6 kişilik ekip aynı anda görev yapabiliyor. Şok emici sistem ve güçlü izolasyon ile titreşim ve gürültü minimum seviyeye indiriliyor.

HEAŞ’tan Yerli Üretime Destek Vurgusu

HEAŞ yetkilileri, yeni nesil itfaiye araçlarıyla hem havacılık güvenliğini hem de teknoloji kullanım kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Yerli ve milli üretim sayesinde dışa bağımlılığın azaldığına dikkat çekildi. Teknolojiye yatırımın süreceği ve milli üretim anlayışının destekleneceği vurgulandı.