AJet’ten Babalar Günü’nde Sürpriz! Yüzde 30 İndirim

AJet, Babalar Günü’ne özel hazırladığı kampanyayla hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda yüzde 30 indirim fırsatı sundu. Kampanya kapsamında 80 bin koltuk indirimli olarak satışa çıktı.

Kampanya, 14 Haziran 2025 saat 10.00 ile 15 Haziran 2025 saat 23.59 arasında geçerli olacak. Biletler yalnızca AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların ödeme aşamasında “AJETBABA” indirim kodunu girmesi gerekiyor.

100 Noktaya İndirimli Uçuş Fırsatı

AJet, 34 ülkede 59 ve Türkiye genelinde 41 olmak üzere toplam 100 farklı noktaya sefer düzenliyor. Bu kampanya, hem yurt içinde seyahat etmek isteyenler hem de yurt dışına plan yapanlar için avantaj sağlıyor.

İndirimli biletler, 15 Eylül – 15 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya, vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden uygulanacak.

Sadece Mobil Uygulamada Geçerli

Yolcuların kampanyadan faydalanabilmesi için biletlerini AJet Mobil uygulaması üzerinden satın almaları gerekiyor. Kampanyaya web sitesi veya çağrı merkezi üzerinden alınan biletler dahil edilmiyor.

Konforlu ve ekonomik uçuş hizmeti sunan AJet, Babalar Günü kampanyası ile 80 bin kişiye avantajlı seyahat imkânı sağladı. Kampanya süresince bilet alacak yolcuların, belirlenen tarihlerde seyahat etmeleri gerektiği belirtildi.