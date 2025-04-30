Çin’in Üç Büyük Havayolu Şirketi 2025 İlk Çeyrekte Zararda

Çin’in devlete ait üç büyük havayolu şirketi — Air China, China Southern Airlines ve China Eastern Airlines — 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklanan bilançolara göre, üç büyük taşıyıcı geçen yılın aynı dönemine göre zararlarını daha da artırdı.

Air China, 2,04 milyar yuan net zarar açıkladı. Bu rakam, 2024’ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 22’lik bir artış anlamına geliyor. Kapasite açısından Çin’in en büyük havayolu olan China Southern Airlines, geçen yıl aynı dönemde elde ettiği 756 milyon yuan kârdan bu yıl 747 milyon yuan net zarara döndü. China Eastern Airlines ise üç aylık dönemde zarar ettiğini duyurdu ancak kesin rakam paylaşmadı.

Söz konusu zararlar, küresel havacılık sektörünün toparlandığı bir dönemde Çinli şirketlerin hâlâ pandemi sonrası istikrarı tam anlamıyla sağlayamadığını gösteriyor. Sektörde 2023 yılında genel olarak kâr elde edilmiş olsa da, Çinli taşıyıcılar son beş yıldır üst üste zarar açıklamaya devam ediyor.

Asya’da Yeni Rotalar: Çinli Havayolları Genişlemeye Hazırlanıyor

Küresel seyahat pazarı toparlanma sürecini sürdürürken, Çinli havayolu şirketleri 2025’in ikinci çeyreğinde hizmete girecek yeni uluslararası uçuşlarla bölgesel varlıklarını artırmayı planlıyor. Genişleme planları, özellikle turizm, iş seyahati ve bölgesel ticaret için önemli fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Changsha – Osaka Kansai: Çin-Japonya Arasındaki Yeni Bağlantı

Juneyao Airlines, 1 Haziran 2025 itibarıyla Çin’in Changsha kentinden Japonya’nın Osaka Kansai Havalimanı’na yeni bir rota başlatıyor. Bu rota, 20 Haziran’dan itibaren günlük uçuşlarla sürdürülecek.

HO1519 : Changsha (CSX) 11:15 → Osaka Kansai (KIX) 15:30

: Changsha (CSX) 11:15 → Osaka Kansai (KIX) 15:30 HO1520: Osaka Kansai (KIX) 16:30 → Changsha (CSX) 19:00

Chengdu Tianfu – Hanoi: Çin ve Vietnam Arasında Yeni Hat

Chengdu Airlines, 30 Nisan 2025’te başlayacak uçuşlarla Chengdu Tianfu’dan Hanoi’ye haftada dört sefer gerçekleştirecek. Bu hizmet, Çin ve Vietnam arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerini pekiştirecek.

EU2863 : Chengdu Tianfu (TFU) 18:35 → Hanoi (HAN) 19:55

: Chengdu Tianfu (TFU) 18:35 → Hanoi (HAN) 19:55 EU2864: Hanoi (HAN) 21:10 → Chengdu Tianfu (TFU) 00:25+1

Chengdu – Penang: Malezya’ya Doğrudan Ulaşım

Sichuan Airlines, 30 Nisan 2025’te Chengdu Tianfu – Penang hattını başlatıyor. Haftada beş sefer düzenlenecek bu rota, Çinli gezginler için Malezya’nın kültürel ve turistik merkezlerine kolay erişim sağlayacak.

3U3911 : Chengdu Tianfu (TFU) 19:40 → Penang (PEN) 00:05+1

: Chengdu Tianfu (TFU) 19:40 → Penang (PEN) 00:05+1 3U3912: Penang (PEN) 01:00 → Chengdu Tianfu (TFU) 05:10

Chongqing – Bangkok Suvarnabhumi: Çin-Tayland Hattı Güçleniyor

Hainan Airlines, 10 Nisan 2025 itibarıyla haftada üç gün Chongqing ve Bangkok arasında uçuşlara başlayacak.

HU423 : Chongqing (CKG) 08:15 → Bangkok (BKK) 10:35

: Chongqing (CKG) 08:15 → Bangkok (BKK) 10:35 HU424: Bangkok (BKK) 11:45 → Chongqing (CKG) 16:05

Hangzhou – Haikou – Jakarta: Endonezya ile Bağlantı Genişliyor

Loong Air, 25 Mayıs 2025 itibarıyla Hangzhou’dan Cakarta’ya Haikou aktarmalı uçuş başlatıyor. Haftada dört sefer düzenlenecek olan bu rota, Çin’in Endonezya’ya ulaşımını güçlendirecek.

GJ8851 : Hangzhou (HGH) 17:55 → Haikou (HAK) 20:50 → Jakarta (CGK) 01:50+1

: Hangzhou (HGH) 17:55 → Haikou (HAK) 20:50 → Jakarta (CGK) 01:50+1 GJ8852: Jakarta (CGK) 02:50 → Haikou (HAK) 08:20 → Hangzhou (HGH) 12:50

Kunming – Ho Chi Minh City: Vietnam’a Yeni Erişim

Kunming Airlines, 23 Haziran 2025’ten itibaren Kunming – Ho Chi Minh City arasında günlük uçuş başlatacak. Bu rota, özellikle Çinli turistler için Vietnam’ın en popüler şehirlerinden birine direkt ulaşım sağlayacak.

Bölgesel Uçuşlarla Toparlanma Hamlesi

Çinli havayolları, 2025’in ilk çeyreğinde zararı derinleştirse de, Asya pazarında açılacak yeni rotalar ile toparlanmayı hızlandırmayı hedefliyor. Yeni bağlantılar sayesinde turizm hareketliliği, iş seyahatleri ve ikili ticari ilişkiler canlanabilir. Gelişmeler, Çin’in havacılık sektöründeki stratejik genişleme adımlarının devam ettiğini ortaya koyuyor.