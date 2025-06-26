Uçak Biletlerinde Yeni Dönem: Tavan Ücret Güncellendi

15 Haziran 2025 itibarıyla iç hat uçuşlarında uygulanacak tavan ücretlerde yeni bir düzenlemeye gidildi. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet’in dahil olduğu uygulamada, ekonomi sınıfı, tek yön ve direkt uçuşlar için geçerli olacak şekilde belirlenen yeni ücret tarifesi, yaz sezonuna denk gelen dönemde yolculara rehberlik edecek.

Yeni düzenlemeye göre, bir uçuşta satılan biletlerin yüzde 85’i için en yüksek fiyat 4.650 TL olarak sınırlandırıldı. Kalan yüzde 15’lik bölüm ise 5.350 TL’ye kadar satılabilecek. Bu uygulama, sistemdeki bilet fiyatlarına 16 Haziran’dan itibaren yansıtılmaya başlandı.

Ancak farklı bir kaynakta, daha güncel olduğu belirtilen yeni düzenlemede, koltukların yüzde 70’i için tavan fiyatın 3.275 TL’ye çekildiği, kalan yüzde 30’luk bölüm için yine 5.350 TL sınırının korunduğu ifade ediliyor. Bu çifte kaynaklı açıklama, uygulamada kademeli geçiş olabileceğini gösteriyor.

Tavan ücret uygulaması yalnızca tek yönlü ve iç hatlardaki ekonomi sınıfı uçuşları kapsıyor. Business sınıfında ve aktarmalı uçuşlarda herhangi bir tavan fiyat sınırı uygulanmıyor. Özellikle aktarmalı seferlerde fiyatların ortalama iki katına kadar çıkabildiği görülüyor.

Bu fiyat düzenlemesi, artan operasyonel maliyetler, döviz kuru baskısı ve jet yakıtı giderleri gibi ekonomik gerekçelerle alındı. Havayolu şirketleri, kademeli fiyatlama ile hem kendi sürdürülebilirliklerini korumayı hem de yolculara erişilebilir seçenekler sunmayı hedefliyor.

Geçmiş yıllarda uygulanan tarifelere bakıldığında; 2024 yılında koltukların yüzde 85’i için 3.250 TL, kalan yüzde 15’i için 5.350 TL tavan fiyatı uygulanmıştı. 2025 yılının ilk yarısında bu rakam 2.850 TL ve 4.650 TL olarak belirlenmişti. Yeni zamla birlikte özellikle yaz aylarında seyahat talebinin artması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, uçak biletleri Nisan 2025’te yüzde 42,1 oranında artarak “zam şampiyonu” olmuştu. Bu artış, yeni tavan fiyat kararının arka planında önemli rol oynadı.

Yeni uygulamayla birlikte yolcuların bilet alırken belirlenen üst sınırı aşan fiyatlara karşı dikkatli olmaları öneriliyor. 4.650 TL’yi aşan ekonomi sınıfı, direkt ve tek yön biletler tavan fiyat sınırını ihlal edebilir. Bu durumda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi yetkili mercilere başvurulabilecek.

Sonuç olarak, iç hat uçuşlarında geçerli olan tavan fiyat güncellemesi, hem yolcu bütçelerini korumayı hem de havayolu şirketlerinin sürdürülebilirliğini dengelemeyi amaçlıyor. Yaz sezonu boyunca bu tavan ücret, yolcular için önemli bir referans noktası olacak.