Çelebi Havacılık’tan Yeşil Atılım: 18 Milyon Avroluk Elektrikli GSE Yatırımıyla Sürdürülebilir Geleceğe Adım

Yer hizmetlerinde çevreci dönüşüm mümkün mü? Çelebi Havacılık, elektrikli yer destek ekipmanlarına yaptığı dev yatırımla bu soruya güçlü bir “evet” yanıtı veriyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle gerçekleşen bu hamle, havacılık sektöründe sürdürülebilirliğe giden yolda örnek teşkil ediyor.

🌍 Sürdürülebilirliğe Kararlı Adım: 18 Milyon Avroluk Destek

Çelebi Havacılık, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) aldığı 18 milyon avroluk kredi ile çevreci teknolojiye geçiş sürecini hızlandırıyor. Bu yatırım, Türkiye’deki 10 büyük havalimanında elektrikli yer destek ekipmanlarının (GSE) kullanılması için ayrıldı. Böylece şirket, dizel bazlı araçlardan uzaklaşıp çevre dostu çözümlere yönelerek karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Kredi kapsamında dönüşüm yapılacak havalimanları arasında İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Balıkesir ve Çukurova yer alıyor.

🔋 Elektrikli GSE ile Daha Sessiz ve Temiz Operasyonlar

Peki, bu yatırım ne anlama geliyor? Yer hizmetleri sektörü için elektrikli GSE kullanımı, sadece emisyonları azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda operasyonel verimliliği artırıyor, bakım maliyetlerini düşürüyor ve uzun vadede enerji tasarrufu sağlıyor. Çelebi’nin bu dönüşümle birlikte hem çevresel hem de ekonomik avantaj elde etmesi bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre, elektrikli GSE kullanımı aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlayarak Çelebi’nin rekabet gücünü artıracak. Bu da sürdürülebilirliğin yalnızca bir çevre yatırımı değil, aynı zamanda güçlü bir iş stratejisi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

👥 “Sadece Bir Yatırım Değil, Bir Taahhüt”

Çelebi Havacılık Grup CEO’su Dave Dorner, bu dönüşüm için şu sözleriyle dikkat çekti:

“Elektrikli yer destek ekipmanlarına yatırım yapmak, operasyonlarımızda verimliliği artırırken çevresel ayak izimizi azaltmada kritik bir adımdır. Bu iş birliği, sürdürülebilirlik yol haritamızı güçlendiriyor.”

Bu sözler, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını bir “moda”dan öte, uzun vadeli bir iş politikası haline getirdiğini net biçimde ortaya koyuyor.

🌱 EBRD’nin Sürdürülebilirlik Desteği

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Şule Kılıç ise bu ortaklığın küresel iklim hedefleriyle birebir örtüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu girişim sadece küresel iklim hedefleriyle uyumlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda inovasyon ve iş birliğinin havacılıkta daha yeşil bir geleceğe nasıl yön vereceğini de gösteriyor.”

Bu açıklama, uluslararası finans kuruluşlarının da çevresel yatırımlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Sürdürülebilirlik artık bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir rekabet avantajı olarak öne çıkıyor.

✈️ 70 İstasyonda 400’den Fazla Havayoluna Hizmet

Türkiye’nin en köklü yer hizmetleri şirketlerinden biri olan Çelebi Havacılık, sadece Türkiye’de değil; Almanya, Macaristan, Hindistan, Endonezya ve Tanzanya gibi ülkelerde de toplam 70 istasyonda faaliyet gösteriyor. Şirket, 15.000’den fazla çalışanıyla 400’den fazla havayolu müşterisine hizmet sunuyor.

Bu ölçek, yapılacak her çevresel iyileştirmenin küresel etki yaratma potansiyelini de beraberinde getiriyor.

Yeşil Dönüşümde Öncü Adım

Çelebi Havacılık’ın EBRD iş birliğiyle başlattığı elektrikli GSE yatırımı, hem sektörel hem de çevresel anlamda dikkat çeken bir adım. Türkiye’deki havalimanlarında daha sessiz, daha temiz ve daha verimli operasyonların yolu bu yatırımla açılıyor.

Sizce de havacılık sektörü artık sadece uçuşla değil, sürdürülebilirlikle de yükselmenin zamanı gelmedi mi?