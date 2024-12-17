Uçak koltukları nasıl sıralanır? Uçak koltuk sıralaması cam kenarı

Hava yolunu tercih eden yolcular için koltuk seçimi, özellikle uzun mesafeli seyahatlerde oldukça önemlidir. Her ne kadar birçok yolcu koltuk seçiminin önemini göz ardı etse de, bu tercih yolculuk süresince konforunuzu doğrudan etkileyebilir.

Uçak içi koltuk düzeni, uçak tipine göre değişiklik gösterir. Ekonomi sınıfı, birinci sınıf ve karışık düzen gibi seçenekler bulunurken, dar ve geniş gövdeli uçakların koltuk konfigürasyonu da farklılık gösterir.

Koltuk Konfigürasyonu Nasıl Yapılır?

Uçak içi koltuk konfigürasyonu, uçak tipine ve yolcu kapasitesine göre değişir.

Tamamı ekonomi sınıfı olan uçaklarda koltuklar arasındaki mesafe genellikle 32 inch olarak düzenlenir.

koltuklar arasındaki mesafe genellikle olarak düzenlenir. Birinci sınıf ve ekonomi sınıfı karışık uçaklarda , birinci sınıf bölümü 36 inch mesafeye sahipken, ekonomi sınıfı koltuklar 32 inch mesafe ile yerleştirilir.

, birinci sınıf bölümü mesafeye sahipken, ekonomi sınıfı koltuklar mesafe ile yerleştirilir. Yüksek yoğunluklu koltuk düzeninde , koltuklar 30 inch aralıkla dizilir. Bu düzen daha fazla yolcu taşımak için tercih edilir.

, koltuklar aralıkla dizilir. Bu düzen daha fazla yolcu taşımak için tercih edilir. Geniş gövdeli uçaklarda koltuklar, önden arkaya doğru birinci sınıf, business sınıfı ve ekonomi sınıfı olarak sıralanır. Koltuk mesafeleri, uçağın arkasına doğru azalırken, koltuk sayısı artar.

Kaç Koltuk Yan Yana Dizilir?

Uçaklarda koltukların yan yana dizilişi, sınıf bölümü ve uçak tipine göre farklılık gösterir:

Birinci sınıf : Yan yana ikişerli olarak dizilen toplam 6 koltuk bulunur.

: Yan yana ikişerli olarak dizilen toplam bulunur. Business sınıfı : Kenarlarda ikişerli , ortada üçerli olmak üzere toplam 7 koltuk yer alır.

: Kenarlarda , ortada olmak üzere toplam yer alır. Ekonomi sınıfı : Toplamda 8 koltuk yan yana dizilir.

: Toplamda yan yana dizilir. Geniş gövdeli, tamamı ekonomi sınıfı olan uçaklarda : Yan yana 9 koltuk bulunur.

: Yan yana bulunur. Dar gövdeli uçaklarda: Yan yana 3’3 diziliş ile toplam 6 koltuk yerleştirilir.

Koltukların numaralandırması önden arkaya doğru yapılır ve harf kodları (A, B, C…) sağdan sola doğru sıralanır. Koltuklar, uçak içi seattrack (koltuk rayları) sistemi sayesinde sökülüp yeniden düzenlenebilir.

Uçakta Cam Kenarı Koltuk Seçimi Nasıl Yapılır?

Cam kenarı koltuklar, özellikle manzara izlemek isteyen yolcular tarafından tercih edilir. Ancak rahat bir yolculuk için bazı detaylara dikkat edilmelidir:

Bilet Satın Alma Aşaması: Biletinizi online alırken koltuk seçimi yapma imkanınız varsa cam kenarı olan koltukları işaretleyebilirsiniz. Kanat Üstü Koltuklar: Kanat bölgesinde bulunan cam kenarı koltuklar gürültü nedeniyle rahatsız edici olabilir. Acil Çıkış Kapısı Yakınları: Bu koltuklar ekstra bacak mesafesi sunsa da acil durumlarda rahatsızlık yaratabileceğini unutmayın. Uçağın Orta Bölgesi: Fotoğraf çekmek isteyen yolcular için uçağın orta kısımlarındaki cam kenarı koltuklar idealdir. Arka Sıralar: Uçağın arka kısımlarında alan daralır ve koltuk mesafeleri azalır. Bu bölgelerde cam kenarı tercih ederken dikkatli olun.

Uçakta Cam Kenarı Koltuk Numaraları Nasıl Bulunur?

Uçuştan önce uçağın modeli ve koltuk düzeni hakkında bilgi edinmek, cam kenarı koltuk bulmanızı kolaylaştırır: