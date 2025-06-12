Amsterdam Schiphol Havalimanı 2024’te 66,8 Milyon Yolcu Ağırladı

Amsterdam Schiphol Havalimanı, 2024 yılı boyunca toplamda 66,8 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa’nın en işlek dördüncü havalimanı oldu. Bu sayıyla, yalnızca Paris Charles de Gaulle, İstanbul ve Londra Heathrow havalimanlarının gerisinde kaldı.

2024’te toparlanma sürecini sürdüren Schiphol, yaşanan yoğunluklara rağmen operasyonlarını istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Royal Schiphol Group CEO’su Pieter van Oord, pandemi sonrası operasyonel toparlanmanın sürdüğünü açıkladı. Şirket, ayrıca 2024 yılı Ağustos ayında çok yıllı ve milyarlarca dolarlık bir yatırım programı duyurdu. Bu programın amacı, havalimanının operasyonel kalitesini artırmak ve daha sürdürülebilir hale getirmek.

Schiphol Havalimanı’nda çevre ve kapasite krizleri

Tüm gelişmelere rağmen Schiphol Havalimanı, çevresel kaygılar nedeniyle bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Havalimanı, nitrojen emisyonu gerekçesiyle doğa ruhsatını kaybetti. Ayrıca uçuş sayılarının yılda 478.000’e kadar düşürülmesi gündeme geldi. Bu karar, Hollanda hükümetinde yaşanan siyasi istikrarsızlıkla birlikte yeni bir hukuki süreci tetikleyebilir.

KLM ve Transavia Schiphol’de liderliğini koruyor

2024 yılı içinde Schiphol’den en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu, 255.030 kalkış ve inişle KLM oldu. Bu sayı, tüm uçuşların %55,2’sine karşılık geliyor. Onu, 36.192 uçuşla easyJet ve 29.868 uçuşla Transavia izledi. 2025 planlamalarına göre easyJet %5,5 oranında küçülmeye giderken, KLM %1,8 ve Transavia %4,7 oranında büyüme hedefliyor.

Transavia France, 30 Mart 2024’te Amsterdam-Paris Orly hattına başladı ve bu hattın en az Mart 2026’ya kadar süreceği açıklandı.

Yeni havayolları Schiphol’e uçuş planlıyor

2025 yılında Schiphol’e ilk kez uçuş yapacak havayolları arasında IndiGo, Oman Air ve WestJet bulunuyor. Hindistan merkezli IndiGo, 2 Temmuz’da Amsterdam’a uçuş başlatacak. Uçuşlar, Norse Atlantic Airways’in Boeing 787-9 uçaklarıyla gerçekleştirilecek. IndiGo ayrıca Air France-KLM, Delta Air Lines ve Virgin Atlantic ile bağlantılı ortaklık anlaşmaları kurdu.

Schiphol Havalimanı, Avrupa’daki doğrudan bağlantılar açısından ikinci sırada yer alırken, küresel ölçekte hub bağlantılarında beşinci sırada bulunuyor. Royal Schiphol Group, aynı zamanda New York JFK Havalimanı’ndaki Terminal 4’ün işletme hakkına da sahip.