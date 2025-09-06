İzlanda’dan İstanbul’a Direkt Seferler Başladı! İlk Uçuş Böyle Gerçekleşti

İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair, İstanbul Havalimanı’na tarifeli uçuşlarına başladı. Türkiye’deki operasyonları için yer hizmetleri ise TGS tarafından sağlanacak. Böylece iki ülke arasında yeni bir hava köprüsü kurulmuş oldu.

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki Keflavik Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’nı birbirine bağlayan ilk sefer, 5 Eylül 2025 Cuma gecesi düzenlendi. FI900 sefer sayılı uçak, saat 23:55’te Keflavik’ten kalkarak İstanbul’a ulaştı. Ertesi gün ise dönüş seferi gerçekleştirildi. FI901 sefer sayılı uçak 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12:25’te İstanbul’dan kalkarak yeniden Keflavik Havalimanı’na indi.

Türk Hava Yolları ve Icelandair arasındaki ortak uçuş kodu anlaşması sayesinde yolcular, daha geniş uçuş ağına erişim imkânı bulacak. Bu iş birliği, İstanbul üzerinden yapılacak bağlantıların çeşitlenmesini de beraberinde getirecek.

TGS, Icelandair’e Yer Hizmeti Verecek

Türkiye’nin lider yer hizmetleri şirketi TGS, Icelandair’in İstanbul Havalimanı operasyonlarına hizmet vereceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’nin lider yer hizmetleri şirketi olarak, İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair ile önemli bir iş birliğine imza attık. Bu kapsamda, Icelandair’in İstanbul Havalimanı’na gerçekleştireceği uçuşlara TGS olarak yer hizmetleri sağlayarak, uluslararası ölçekteki müşteri portföyümüzü büyütmeyi sürdüreceğiz.”

TGS ayrıca yaptığı açıklamada Icelandair’i ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.

Ortak Uçuşlarla Yeni Alternatifler

Icelandair’in Türkiye pazarına giriş yapması, hem turizm hem de iş seyahatleri açısından yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle Türk Hava Yolları ile yapılan ortak uçuş anlaşması, yolculara daha fazla seçenek yaratıyor. Yolcular, Reykjavik üzerinden Amerika kıtasına, İstanbul üzerinden ise Asya ve Afrika’ya kolayca bağlantı sağlayabilecek.

İstanbul Havalimanı’nın dünya çapında bir transfer merkezi olması, Icelandair’in bu hamlesini daha da önemli hale getiriyor. Yeni uçuş hattı sayesinde, iki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin de güçlenmesi bekleniyor.

İzlanda’nın doğa turizmiyle öne çıkan başkenti Reykjavik’e İstanbul’dan direkt ulaşım imkânı, Türkiye’deki seyahat severler için de dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde, İzlandalı yolcular da İstanbul üzerinden Asya ve Orta Doğu’daki birçok noktaya kolay erişim sağlayabilecek.

İlk uçuşların başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, Icelandair’in İstanbul operasyonlarının düzenli olarak devam etmesi planlanıyor. Uçuşların, yaz ve kış sezonlarına göre programlanarak sürdürüleceği belirtiliyor.