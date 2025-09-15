Lufthansa Aeromar’dan Çekiliyor: Hisseler Aeroflot’a Devredilecek

Lufthansa Grubu, uzun yıllar elinde tuttuğu Rusya merkezli ikram ve havacılık hizmetleri şirketi Aeromar’daki hisselerin satış sürecinde yeni bir döneme girdi. 1989 yılında kurulan ve demir perdenin son bulmasıyla birlikte uluslararası otel zinciri Marriot’un ortak olduğu Aeromar’da, Lufthansa halen yüzde 49 hissesine sahip. Ancak ulusal havayolu şirketi Aeroflot, şirketin kalan yüzde 51’ine hâkim konumda bulunuyor ve Rus yetkililerden onay bekleniyor. Uzmanlar, satışın gerçekleşmesiyle Aeromar’ın Rusya’daki havacılık ikram sektöründe daha entegre bir yapı oluşturacağını öngörüyor.

Aeromar, uçak içi ikram hizmetlerinin yanı sıra uçak temizlik, yer hizmetleri ve ekipman desteği sağlıyor. Şirket, Rusya’nın en büyük havayolu gıda firması olarak kendini tanımlıyor ve sektördeki operasyonlarını hem uçak içi satış hem de yer hizmetleri üzerinden sürdürüyor.

Lufthansa, bu yatırımını uzun yıllar elinde bulundurduktan sonra 2022’de Ukrayna Savaşı’nın ardından satış kararı almış, ancak süreç üç yıldır tamamlanmamıştı.

Aeromar Satış Sürecinde Fiyat Düşüşü

Lufthansa’nın 2025 mali raporunda dikkat çeken bir detay, Aeromar’daki yatırımının değerinin 17 milyon Euro azaltılması oldu. Hisselerin satış süreci, uluslararası yatırımcılar ve Rus yetkililer arasında yapılan görüşmelerle yürütülüyor. Aeroflot’un alıcı olarak açıklanması, Rusya’nın ulusal havacılık sektöründe daha fazla kontrol sağlamasına imkân tanıyacak. Uzmanlar, bu satışın hem Lufthansa’nın bilançosunda hem de Aeromar’ın operasyonel yapısında önemli değişiklikler getireceğini belirtiyor.

Aeromar’ın geçmişine bakıldığında, Marriot’un hisseleri 1989’da devralması, 1996 yılında ise Lufthansa LSG Sky Chefs tarafından satın alınması dikkat çekiyor. O günden bugüne şirket, hem iç hem de dış pazarda hizmetlerini çeşitlendirdi. Ancak son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler, hisselerin değerinde ve satış sürecinde belirgin bir yavaşlamaya yol açtı.

Sektörde Beklenen Etkiler

Aeromar’ın Rusya’daki operasyonları, özellikle havayolu ikram sektöründe rekabeti ve hizmet kalitesini etkileyebilir. Aeroflot’un hisseleri devralmasıyla birlikte şirket, uçak içi ve yer hizmetleri konusunda daha merkezi bir yönetim yapısına kavuşacak. Uzmanlar, satış tamamlandığında Aeromar’ın hizmet standardının ve operasyonel verimliliğinin artabileceğini öngörüyor.

Lufthansa açısından bakıldığında, hisselerin satışı uzun vadeli mali stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, Rusya’daki yatırımlarından elde edilecek gelirle, Avrupa ve diğer pazarlardaki büyüme hedeflerine odaklanmayı planlıyor. Aeromar’ın sektör içindeki rolü ve Rusya pazarındaki konumu, satış sonrası Lufthansa için stratejik bir yeniden dağılım fırsatı sunacak.

Hak sahipleri ve sektör oyuncuları, satışın onay sürecini yakından takip ediyor. Onay gelmesi halinde Aeromar, Aeroflot yönetiminde yeni bir döneme başlayacak ve şirketin tüm operasyonel süreçlerinde entegrasyon sağlanacak. Bu gelişmeleri yakından takip etmek, hem havacılık sektörü hem de yatırımcılar için kritik önem taşıyor.