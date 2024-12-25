Embraer 190 Kaç Kişilik? Embraer 190 hangi Ülkenin?

Embraer 190, Brezilyalı havacılık şirketi Embraer tarafından üretilen ve dünya genelinde bölgesel havayolu taşımacılığında yaygın olarak kullanılan bir yolcu uçağıdır. Gelişmiş tasarımı ve performans özellikleriyle dikkat çeken bu model, havayollarının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek esneklikte tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Embraer 190, çift motorlu bir jet uçağı olup, General Electric CF34-10E turbofan motorlarıyla donatılmıştır. Bu motorlar, uçağa yüksek verimlilik ve güvenilirlik sağlar. Uçağın uzunluğu 36,24 metre, kanat açıklığı ise 28,72 metredir. Maksimum kalkış ağırlığı 45.000 kilogram olan Embraer 190, 3.300 kilometreye kadar menzil sunar ve seyir hızı yaklaşık 850 km/s’dir.

Yolcu Kapasitesi ve Konfor

Embraer 190, tek sınıf düzenlemede 100 yolcu kapasitesine sahiptir. Yüksek yoğunluklu düzenlemelerde ise maksimum 114 yolcu taşıyabilir. Kabin uzunluğu 21,2 metre, genişliği 2,74 metre ve yüksekliği 2 metredir. Bu boyutlar, yolculara ferah bir seyahat deneyimi sunar. Ayrıca, kabin düzeni genellikle 2-2 şeklindedir, bu da orta koltuk bulunmaması anlamına gelir ve yolcu konforunu artırır.

Embraer Hakkında

Embraer, 1969 yılında Brezilya’da kurulan ve sivil ile askeri havacılık alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Yerli bir uçak sanayi geliştirmeyi amaçlayan Brezilya hükümeti tarafından kurulan Embraer, yıllar içinde bölgesel jet pazarında önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Şirket, özellikle E-Jet ailesiyle dünya genelinde tanınmaktadır.

Kullanım Alanları

Embraer 190, dünya genelinde birçok havayolu tarafından tercih edilmektedir. Orta ve uzun menzilli bölgesel uçuşlar için ideal olan bu model, esnek koltuk kapasitesi ve düşük işletme maliyetleri sayesinde havayollarının filolarında önemli bir yer tutar. Türkiye’de de bazı havayolları Embraer 190 modelini filolarına dahil etmiştir.

Embraer 190, teknik özellikleri, yolcu konforu ve işletme verimliliği ile bölgesel havacılık sektöründe öne çıkan bir modeldir. Brezilyalı Embraer şirketinin mühendislik başarısını yansıtan bu uçak, dünya genelinde havayollarının tercihi olmaya devam etmektedir.