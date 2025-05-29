Alaska Airlines, Chef’s (tray) Table ile Uçakta Gurme Lezzetleri Sunuyor

Alaska Airlines, First Class yolcularına yönelik yeni yemek programı “Chef’s (tray) Table” ile havayolu yemek anlayışını baştan tanımlıyor. Batı Yakası’nın önde gelen şefleriyle iş birliği içinde geliştirilen bu özel girişim, uçuş esnasında kaliteli ve yerel esintili yemekler sunmayı amaçlıyor.

İlk Menü Seattle’dan İlham Aldı

Chef’s (tray) Table programının ilk menüsü, Seattle merkezli ünlü bir restoranın mutfağından ilham alıyor. Japon-Amerikan mirasını modern tatlarla birleştiren restoranın şefi, kendi kendine yetişmiş bir isim olarak dikkat çekiyor. Alaska Airlines’ın bu şefle yaptığı iş birliği, yerel topluluklarla güçlü bağ kurma vizyonunun bir parçası olarak sunuluyor.

Yolcular, bu özel menüde şefin birebir hazırladığı yemekleri tatma şansı yakalayacak. Menü; sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla yetiştirilen malzemeler, kültürel dokunuşlar ve yenilikçi tariflerle zenginleştirilmiş yemeklerden oluşuyor.

Uçakta Öne Çıkan Lezzetler

Seattle kalkışlı First Class uçuşlarda sunulan menü, kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğünden oluşuyor. Kahvaltı seçeneği olan “Mochi Waffle & Fried Chicken”, çıtır tempura tavuk, mochi dokulu waffle, elma miso tereyağı ve tamari-akçaağaç şurubu ile servis ediliyor. Akşam yemeğinde ise Washington’da çevre dostu bir çiftlikten temin edilen dana kaburga, serrano jaew sosu ile tatlandırılarak pirinç kekleriyle birlikte sunuluyor.

Alaska Airlines’ın “Chef’s (tray) Table” programı, havayolu yemeklerinde kalite ve yerellik standartlarını yükseltiyor. Bu özel menüler, First Class yolcularına benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor ve uçuş sırasında yemeklerin sadece ihtiyaç değil, aynı zamanda keyif verici bir an olmasını hedefliyor.

Havayolu sektöründe gastronomi deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Alaska Airlines, bu programla Batı Yakası’nın önde gelen şeflerinin uzmanlığını yolcularıyla buluşturuyor. Şeflerin birebir hazırladığı ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen malzemelerle hazırlanan yemekler, kültürel zenginlikleri ve yerel tatları gökyüzüne taşıyor.

Program kapsamında Seattle’dan Doğu Yakası’ndaki New York JFK, Newark Liberty ve Washington D.C. Ronald Reagan Ulusal Havalimanı’na yapılan First Class uçuşlarda sunulan bu özel menü, yolculara kahvaltı ve akşam yemeği seçenekleriyle servis ediliyor.

Alaska Airlines, “Chef’s (tray) Table” ile havayolu yemeklerinde fark yaratırken, önümüzdeki dönemde farklı şeflerle iş birliklerini genişletmeyi planlıyor. Böylece yolcular, mevsimsel ve çeşitlenen menülerle uçuş deneyimlerini daha da zenginleştirme fırsatı bulacaklar.

Bu yenilikçi program, uçuşlarda konfor ve kalite arayan First Class yolcular için yepyeni bir standart oluşturuyor. Alaska Airlines, yerel lezzetleri gökyüzüne taşırken, sektörde gastronomik deneyimin sınırlarını zorluyor.