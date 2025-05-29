Qantas’tan Perth’e Yeni Direkt Uçuşlar

Qantas, Avustralya iç hatlarını güçlendirmek amacıyla Perth çıkışlı iki yeni direkt uçuş hattı açıyor. Bu yeni rotalar sayesinde Perth, ilk kez doğrudan Newcastle ve Hobart ile bağlantı kuracak.

Perth–Newcastle Uçuşları 8 Eylül’de Başlıyor

Qantas, 8 Eylül’den itibaren Perth ile New South Wales’in Hunter Bölgesi’nde yer alan Newcastle arasında direkt uçuşlar başlatıyor. Haftada üç kez — pazartesi, cuma ve pazar günleri — yapılacak bu seferler, 150 koltuklu Airbus A319 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek. Böylece haftalık 900’ün üzerinde, yıllık ise 45.000’den fazla ek koltuk kapasitesi sunulmuş olacak.

Yeni rota, bugüne kadar Sydney üzerinden aktarma yaparak ya da uzun araç yolculuklarıyla gerçekleştirilen Perth–Newcastle seyahatini beş saatlik tek seferlik uçuşla kolaylaştıracak. Bu sayede hem turistik hem de iş amaçlı seyahatler için büyük kolaylık sağlanacak.

Hunter Bölgesi Ekonomisine 21 Milyon Dolarlık Katkı

Qantas’ın yeni Newcastle hattı, yalnızca ulaşımda kolaylık sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda Hunter Bölgesi ekonomisine yıllık 21 milyon doların üzerinde katkı sunması bekleniyor. Ayrıca bu yeni bağlantının 70’ten fazla yeni istihdam oluşturması öngörülüyor. Bölgenin Batı Avustralya’daki madencilik, enerji ve altyapı projeleriyle olan ticari ilişkileri de bu uçuşla daha sağlam hale gelecek.

Newcastle’dan Perth’e seyahat eden yolcular, Perth Havalimanı üzerinden Londra, Paris, Johannesburg gibi uluslararası destinasyonlara tek aktarma ile ulaşma imkânı elde edecek.

Perth–Hobart Hattı 26 Eylül’de Geri Dönüyor

Qantas, Newcastle hattının yanı sıra daha önce hizmet vermiş olan Perth–Hobart direkt uçuşlarını da yeniden başlatıyor. 26 Eylül itibarıyla haftada üç gün — pazartesi, cuma ve pazar — yapılacak seferler yine Airbus A319 uçaklarıyla düzenlenecek. Bu rota yıl boyunca aktif olacak; yalnızca mayıs, haziran ve ağustos aylarında ara verilecek. Toplamda yılda yaklaşık 32.000 koltuk kapasitesi sunulacak.

Bu uçuş sayesinde Tazmanya sakinleri Batı Avustralya’ya duraksız ulaşım sağlarken, ülke içi iş ve turizm amaçlı seyahatler için önemli bir kolaylık elde edecek.

Tanıtım Fiyatlarıyla Rezervasyon Dönemi Başladı

Qantas, yeni hatların tanıtımı kapsamında ekonomi sınıfı biletlerini tek yön 299 Avustralya doları başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Kampanya, 2 Haziran Pazartesi günü saat 23.59’a kadar veya koltuklar tükenene dek geçerli olacak. Rezervasyonlar Qantas’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Bu promosyon, sık seyahat eden iş insanları ya da aile ziyaretleri planlayan yolcular için ekonomik bir çözüm sunuyor.

Direkt Uçuşlarla Avustralya İçin Yeni Bağlantılar

Qantas’ın Perth’ten Newcastle ve Hobart’a başlattığı yeni uçuşlar, şirketin doğrudan bağlantılı iç hat seferlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Büyük havalimanlarında aktarma yapma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu hizmetler, Avustralya’nın doğu ve batı yakaları arasındaki ulaşımı kolaylaştırıyor.

Yeni rotalar, ülke genelinde bölgesel havacılık altyapısının güçlendirilmesine ve daha bağlantılı bir Avustralya hedefinin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlıyor.