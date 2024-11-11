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Batuhan Karadeniz Nerede, Neden Dönmüyor?

Kerim Güler
11 Kasım 20240

Son dönemde Türkiye’de yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımıyla ilişkilendirilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu iddialar doğrultusunda, Karadeniz’in Türkiye’deki banka ve kripto hesaplarına bloke konmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarından Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bulunduğu anlaşılan Karadeniz’in, ülkeye geri dönmemesinin nedeni, hakkında açılan soruşturmanın ve gözaltı kararının etkisiyle yasal işlemlerden kaçınmak olduğu düşünülüyor.

Karadeniz’in Tiflis’te olduğu ve burada sosyal medya aracılığıyla paylaşımlar yaptığı iddiaları, Gürcistan’da saklandığına dair güçlü bir kanıt oluşturuyor.

Batuhan Karadeniz Kimdir?

Batuhan Karadeniz, 24 Nisan 1991 doğumlu olup, Beşiktaş altyapısında futbol hayatına başlamış ve Süper Lig’deki en genç golcülerden biri olarak tarih yazmıştır.

Kariyerinde Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, ve pek çok başka kulüpte oynamıştır. Ayrıca milli takımda da görev almış olan Karadeniz, son yıllarda ise yasa dışı bahis siteleriyle ilişkilendirilmiştir.

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