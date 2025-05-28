Uçak Tam Durmadan Ayağa Kalkan Yolculara Para Cezası Geliyor!

Türkiye’de uçuş güvenliğini artırmak ve iniş sürecini düzenli hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Uçak tam durmadan ayağa kalkan yolculara para cezası verilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan yeni talimatla, iniş sırasında kurallara uymayan yolcular hem uyarılacak hem de idari yaptırımla karşılaşacak.

Yolcu Güvenliği İçin Yeni Talimatlar Yürürlükte

SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek’in imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, uçak henüz taksi halindeyken yani tamamen durmadan ayağa kalkan, emniyet kemerini erken çözen, üst dolapları açan veya sıradaki yolcuları beklemeden koridora çıkan yolcuları hedef alıyor. Kabin ekibi, bu kurallara uymayan kişileri tespit ederek uyaracak; kural ihlali devam ederse cezai işlem uygulanacak.

Yeni kurallar, hem yolcuların güvenliğini sağlamak hem de iniş sırasındaki karmaşayı önlemek amacıyla getirildi. Uzmanlar, uçak henüz tamamen durmadan yapılan hareketlerin ciddi kazalara yol açabileceğini ve kabin içi düzeni bozduğunu vurguluyor.

Erken Ayağa Kalkanlara 2.600 TL’ye Kadar Ceza

Yeni düzenleme kapsamında kural ihlali yapan yolculara idari para cezası kesilecek. Resmî yönetmelikte ceza miktarı net olarak belirtilmese de yerel medya kaynakları, bu cezanın yaklaşık 2.600 TL olduğunu aktarıyor. Bu miktarın caydırıcı olması hedefleniyor.

SHGM’nin bu adımı, Türkiye’nin havacılıkta güvenlik standartlarını yükseltme kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda yolcuların daha saygılı ve düzenli davranmasını teşvik ediyor.

Neden Bu Kurallar Gerekli?

Dünya genelinde sivil havacılık otoriteleri, taksi sırasında ayağa kalkmanın önemli bir güvenlik riski taşıdığını belirtiyor. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) da benzer şekilde, uçak tamamen durmadan yolcuların yerinden kalkmasının pilotlara bildirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu tür hareketler düşme, çarpma veya acil durum prosedürlerinin aksamasına neden olabiliyor.

Dar kabin koridorlarında yaşanan düzensizlik, bagajların düşmesine ve yaralanmalara da sebep olabiliyor. Uygulanan yeni kurallar, bu riskleri en aza indirerek yolculukların daha güvenli geçmesini amaçlıyor.

Uçaktan İnerken Doğru Davranış Nasıl Olmalı?

Havacılık uzmanları, iniş sırasında doğru davranışın sabırlı olmak ve ön sıradaki yolcular uçağı terk ettikten sonra harekete geçmek olduğunu belirtiyor. Emniyet kemeri ışığı sönmeden ayağa kalkmak, koridora geçmek veya bagaj dolaplarını açmak hem güvensiz hem de saygısız bir davranış olarak kabul ediliyor.

Bu kurallar, yolcu konforunu artırmakla kalmıyor; aynı zamanda uçak içi düzenin korunmasına da katkı sağlıyor.

Dünyada Artan Kuralsız Yolcu Vakaları

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2017 yılında her 1.000 uçuşta bir kuralsız yolcu vakasının yaşandığını bildirmişti. 2021’de ABD’de maske zorunluluğu ve pandemi önlemleri nedeniyle bu sayı önemli ölçüde arttı. FAA verilerine göre, 2024 yılının ilk dokuz ayında ABD’de yaklaşık 900 kuralsız yolcu vakası rapor edildi. Bu, 2018’in toplamını geçmiş durumda.

Türkiye’de alınan bu yeni karar, küresel havacılık güvenliği çerçevesinde atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Güvenli Uçuşlar İçin Kurallara Uyum Şart

Türkiye’nin uçak tam durmadan ayağa kalkan yolculara para cezası uygulaması, hava yolculuğunda güvenliğin ön planda tutulduğunu gösteriyor. Uygulama, kurallara uymayan yolcuları caydırmayı hedeflerken; hem kabin ekibinin işini kolaylaştırıyor hem de tüm yolcuların güvenliğini sağlıyor.

Uçuşların güvenli ve düzenli geçmesi için yolcuların bu yeni kurallara dikkatle uyması bekleniyor.