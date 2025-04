Oregon’da Pisten Çıkan Uçak Suya Düştü: 5 Kişi Yaralandı (Video)

Kim bir sabah uçuşunun dramatik bir kazayla sonuçlanacağını tahmin edebilir? Pazartesi sabahı Southwest Oregon Bölge Havaalanı’nda yaşanan olay, hem yolcuları hem de yetkilileri alarma geçirdi. Utah’tan kalkan ve sabah saatlerinde North Bend’e iniş yapan bir özel jet, piste inemeyerek Coos Körfezi’ne düştü. Neyse ki olay ölümle sonuçlanmadı ancak 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Peki bu kaza nasıl oldu? Uçak neden pistten çıktı? Tüm detaylar haberimizde…

Uçak Pistten Nasıl Çıktı? Olay Anı ve İlk Müdahale

Olay, sabah saat 06:12’de meydana geldi. Eugene Register-Guard’a konuşan Havaalanı Sözcüsü Stephanie Kilmer’a göre, 2019 model Honda HA-240 tipi özel jet, 23 numaralı pistten kayarak yaklaşık beş feet (yaklaşık 1,5 metre) derinlikteki su birikintisine – Coos Körfezi’ne – düştü.

Uçak, pistin doğu ucundan yalnızca 30 metre uzaklıkta bulundu. Hızlı hareket eden acil müdahale ekipleri, kazanın hemen ardından olay yerine intikal etti. Kilmer, görgü tanıklarının uçağın pistten çıktığını anında yetkililere bildirdiğini belirtti:

“Her şey saat gibi işledi. Uçak kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz olay yerine zamanında ulaştı. Bu da daha kötü bir tabloyu önledi.”

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı: Durumları Nasıl?

Uçakta bulunan dört yolcu ve pilot, acil servis ekiplerince sudan çıkarıldı. İlk belirlemelere göre hepsi hafif yaralanmalarla kurtarıldı ve tedavi altına alındı. Salı sabahı itibarıyla yalnızca bir kişinin hastanede kaldığı, bir diğer yolcunun ise başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirildi.

Uçak kazalarında kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı düşünüldüğünde, bu müdahalenin hayati rol oynadığı ortada. Uçağın sabah saatlerinde düşmesi, görsel tespiti kolaylaştırırken, Coos Körfezi’nin düşük su seviyesi de olası boğulma riskini azaltmış olabilir.

Kazanın Ardından Havalimanında Ne Değişti?

Kazanın ardından Southwest Oregon Bölge Havaalanı’nın ana pistindeki ticari hava trafiği geçici olarak durduruldu. Ancak yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde uçak kısa sürede sudan çıkarıldı ve pist tekrar hava trafiğine açıldı.

Havaalanından yapılan resmi açıklamada, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) değerlendirmesi tamamlanana kadar uçağın olay yeri yakınında tutulacağı belirtildi. Bu tür kazalarda protokollere uygun davranmak, soruşturmanın güvenilirliğini sağlamak açısından kritik önem taşıyor.

Kaza Neden Oldu? Soruşturma Devam Ediyor

Şu anda kaza ile ilgili hem NTSB hem de Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından soruşturma yürütülüyor. Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı. Hava koşulları mı etkili oldu, yoksa mekanik bir arıza mı vardı? Pilotaj hatası ihtimali göz önünde bulunduruluyor mu?

Bu soruların yanıtları ilerleyen günlerde yapılacak teknik analizler ve kara kutu incelemeleriyle netleşecek.

Küçük Bir Uçak, Büyük Bir Uyarı

Southwest Oregon’daki bu olay, her ne kadar can kaybı olmadan atlatılmış olsa da, hava yolu güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uçaklar teknoloji harikası olabilir, ama doğa koşulları ve insan faktörü her zaman devrede.

Bu kazanın ardından şu soruyu sormak gerekiyor: Havalimanları, pist güvenliğini özellikle sabah saatlerinde ve olumsuz hava koşullarında yeterince sağlıyor mu? Yetkililer ve havacılık otoriteleri, bu kazayı bir uyarı olarak görmeli ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlem almalı.