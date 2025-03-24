Trabzon’un Uçuş Kapasitesi Artıyor: Yeni Dış Hatlar Gidiş Terminali Yolda

Trabzon Havalimanı, bölgenin artan turizm potansiyeline yanıt verebilmek için büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Son olarak, dış hatlar gidiş terminalinde başlatılan inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yetkililer, terminalin temmuz ortasında hizmete açılmasının hedeflendiğini açıklarken, güvenlik kontrol alanının ise nisan ayında tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

Yeni Terminal, Trabzon’a Ne Kazandıracak?

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Trabzon, özellikle yaz aylarında yoğun bir havayolu trafiğine sahip. Geçtiğimiz aylarda tamamlanan dış hatlar gelen yolcu terminali ve sıfırdan inşa edilen CIP binası, yolculara modern ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmaya başlamıştı. Şimdi ise sırada giden yolcu terminali var. Yeni terminal, artan yolcu kapasitesine yanıt verecek şekilde tasarlanırken, güvenlik ve konfor açısından da önemli yenilikler içeriyor.

Temmuz Açılışı Gerçekçi mi?

İnşaat firması yetkilisi Şener Pul, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’ya yaptığı açıklamada, nisan ayında güvenlik geçiş alanının cihazlarıyla birlikte teslim edileceğini belirtti. Ancak dış hatlar terminalinin tam kapasite hizmete girmesi için temmuz hedefinin zorlu olduğu da dile getirildi.

Diğer alanların, güvenlik geçişinden üç ay sonra teslim edileceği göz önüne alındığında, planlanan açılış tarihinin sıkışık bir takvime bağlı olduğu görülüyor.

Trabzon Turizmi İçin Stratejik Bir Adım

Yolcu kapasitesi her yıl artan Trabzon Havalimanı, özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisiyle bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yeni dış hatlar terminalinin tam donanımlı şekilde hizmete girmesi, sadece havayolu ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Trabzon’un turizm gelirlerine de olumlu yansıyacak.

Modern terminal binaları, bekleme salonları ve genişletilmiş güvenlik önlemleriyle Trabzon Havalimanı, Karadeniz’in en önemli havalimanlarından biri olmaya devam edecek.

Trabzon Havalimanı Daha Modern ve Verimli Olacak

Trabzon Havalimanı’nda devam eden yenileme çalışmaları, şehrin havayolu ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak, temmuz ayındaki tam açılış hedefi zaman sıkışıklığı nedeniyle soru işaretleri yaratıyor. Yine de, tamamlandığında yolculara çok daha iyi bir deneyim sunacak olan yeni dış hatlar gidiş terminali, Trabzon’un uluslararası ulaşım ağındaki konumunu güçlendirecek. Gözler şimdi, projenin planlanan tarihte bitip bitmeyeceğinde!

Trabzon Havalimanı: Karadeniz’in Ulaşım Merkezi

Trabzon Havalimanı, 1957 yılında hizmete girerek Türkiye’nin en önemli havalimanlarından biri haline gelmiştir. Karadeniz’in eşsiz kıyılarında, şehir merkezine yalnızca 6 km mesafede konumlanmış olması sayesinde, hem yerel hem de uluslararası yolcular için kritik bir ulaşım noktasıdır.

Teknik Özellikler

Trabzon Havalimanı, tek bir pistle hizmet vermesine rağmen yıllık milyonlarca yolcu kapasitesine sahiptir. Sahip olduğu altyapı, hem iç hem de dış hatlar yolcularına modern ve konforlu bir deneyim sunar.

Pist Özellikleri

Havalimanı, 2.640 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir piste sahiptir. Bu pist, büyük gövdeli uçakların güvenli bir şekilde iniş kalkış yapabilmesini sağlamaktadır.

Apron Kapasitesi

Havalimanının apron alanı 660 x 120 metre ölçülerinde olup, aynı anda 14 adet büyük gövdeli uçağın park edebilmesine olanak tanımaktadır. Bu kapasite, havalimanının yoğun saatlerde dahi etkili bir şekilde operasyonlarını sürdürebilmesine katkı sağlar.

Terminal Binaları

Trabzon Havalimanı’nda toplam 23.745 m² alana sahip iki terminal binası bulunmaktadır:

İç Hatlar Terminali : 14.035 m² büyüklüğündedir ve iç hat yolcularına hizmet vermektedir.

: 14.035 m² büyüklüğündedir ve iç hat yolcularına hizmet vermektedir. Dış Hatlar Terminali: 9.710 m² büyüklüğünde olup, uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapmaktadır.

Yolcu Kapasitesi

Havalimanı, yıllık 3,5 milyon yolcu kapasitesine sahiptir. Karadeniz’in turistik potansiyeli göz önüne alındığında, bu kapasitenin önümüzdeki yıllarda artış göstermesi beklenmektedir.

2024 Yılında Yapılan Geliştirmeler

Trabzon Havalimanı, 2024 yılında büyük bir dönüşüm sürecinden geçti. Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP Binası tamamlanarak hizmete açıldı. Bu yeni eklemeler, özellikle uluslararası yolcular için konfor ve verimlilik sağladı.

Gelecek Projeler: Trabzon’a Yeni Bir Havalimanı Geliyor!

Trabzon Havalimanı’nın mevcut kapasitesini artırmak ve daha modern bir hava taşımacılığı altyapısı sunmak amacıyla 2025 yılı yatırım programına yeni bir havalimanı projesi eklendi. Proje kapsamında, denize dolgu yöntemiyle inşa edilecek yeni havalimanı şu özelliklere sahip olacak:

3.250 metre uzunluğunda pist

234.000 m² apron alanı

204.150 m² taksi yolu

59.850 m² büyüklüğünde yeni terminal binası

Bu proje, Trabzon’un hava trafiğini büyük ölçüde rahatlatırken, bölgeye ekonomik katkı da sağlayacaktır.

Trabzon Havalimanı, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli ulaşım merkezlerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Yapılan yeni yatırımlar ve gelecek projeler, havalimanının uluslararası standartlara daha da yakınlaşmasını sağlayacak. Peki, sizce yeni havalimanı Trabzon’un turizmine nasıl bir katkı sunacak? Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz!