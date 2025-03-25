TEKNOFEST KKTC 2025: Teknoloji Tutkunlarının Buluşma Noktası

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenecek! 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek olan etkinlik, teknoloji meraklılarını bir araya getirecek. Festival kapsamında birçok yenilikçi yarışma, etkileyici gösteriler ve interaktif etkinlikler ziyaretçileri bekliyor.

TEKNOFEST KKTC 2025 Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek. Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen en büyük teknoloji organizasyonlarından biri olacak.

Teknolojiye Meraklı Olanlar İçin Kaçırılmayacak Bir Fırsat!

TEKNOFEST KKTC 2025, teknoloji ve inovasyon alanlarında birbirinden heyecan verici yarışmalara ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında:

Siber güvenlik

Yapay zeka

İnsansız hava araçları

Otonom sistemler

gibi alanlarda yarışmalar düzenlenecek. Katılımcılar, projelerini sergileme fırsatı yakalayarak ödüller kazanabilecek.

Toplam 5,5 Milyon TL’lik Ödül Desteği!

TEKNOFEST KKTC 2025’te yarışmalara katılan teknoloji girişimcileri ve projelere toplam 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL değerinde destek sağlanacak. 7 ana ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar, genç girişimcileri ve öğrencileri teşvik etmeyi amaçlıyor.

TEKNOFEST’te Sizi Neler Bekliyor?

Festivalde sadece yarışmalar değil, aynı zamanda hava gösterileri, sanal gerçeklik deneyimleri, simülasyonlar, konserler ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri de yer alacak. Ziyaretçiler, en yeni teknolojileri deneyimleme ve sektör profesyonelleriyle tanışma fırsatı yakalayacak.

Ülkenin Tanıtımına Büyük Katkı Sağlayacak

TEKNOFEST KKTC 2025, sadece teknoloji meraklılarını değil, aynı zamanda yatırımcıları, akademisyenleri ve uluslararası girişimcileri de bir araya getirecek. Etkinliğe yurt dışından 750’den fazla proje, KKTC’den ise yaklaşık 150 proje katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST’in ülkenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, etkinliğin gençleri motive edeceğini ve dijitalleşme, yazılım ve teknoloji alanlarında yeni projelerin önünü açacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederek tüm katılımcılara başarılar diledi.

Giriş Ücretsiz mi?

TEKNOFEST etkinliklerine giriş ücretsizdir ve genellikle önceden kayıt gerektirmez. Ancak, bazı özel etkinlikler veya atölyeler için kayıt gerekebilir. Güncel bilgilere ulaşmak ve kayıt detaylarını öğrenmek için TEKNOFEST’in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOFEST KKTC 2025’e Hazır mısınız?

TEKNOFEST KKTC 2025, teknoloji tutkunları için büyük bir fırsat sunuyor. Yenilikçi projelerin sergileneceği, heyecan verici yarışmaların düzenleneceği ve interaktif deneyimlerin yaşanacağı bu büyük etkinliği kaçırmayın!

1-4 Mayıs 2025 tarihlerini şimdiden ajandanıza not edin ve Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda teknoloji dolu dört günün keyfini çıkarın! 🚀